Компания «Фактор-ТС» переоформила сертификат ФСТЭК на межсетевой экран Dionis DPS

Компания «Фактор-ТС» успешно прошла сертификационные испытания и получила сертификат соответствия ФСТЭК России №4225 на межсетевой экран и систему обнаружения вторжений. Срок действия сертификата до 13 февраля 2025 года.

Компания «Фактор-ТС» успешно прошла сертификационные испытания и получила сертификат соответствия ФСТЭК России на ПАК DIONIS DPS

ПАК Dionis DPS соответствует требованиям ФСТЭК России: по 4 уровню доверия, «Требования к межсетевым экранам» (ФСТЭК России, 2016), «Профиль защиты межсетевых экранов типов А четвертого класса защиты. ИТ.МЭ.В4.ПЗ» (ФСТЭК России, 2016), «Требования к системам обнаружения вторжений» (ФСТЭК России, 2011), «Профиль защиты систем обнаружения вторжений уровня сети четвертого класса защиты. ИТ.СОВ.У4.ПЗ» (ФСТЭК России, 2012). Соответствующая запись содержится в Государственном реестре сертифицированных средств защиты информации.

Также в состав ПАК Dionis DPS входит сертифицированное СКЗИ (класс КС1, КС3). Срок действия сертификата ФСБ России № СФ124-3623 до 25.01.2022 (будет продлен).

Компания «Фактор-ТС», организованная в 1992 году, до недавних пор работала только с государственными ведомствами, министерствами и федеральными службами.

Сегодня «Фактор-ТС» выходит на коммерческий рынок с обновленной линейкой ПАК Dionis DPS. Мы предоставляем высокоэффективные маршрутизаторы, криптошлюзы, межсетевые экраны и клиентские средства защиты.