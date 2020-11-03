«Билайн» сделал быстрее и стабильнее мобильный интернет для 600 тыс. жителей многоэтажек и коттеджей в Москве и области

«Билайн» продолжает реализацию масштабной программы по улучшению качества связи в Московском регионе. За 9 месяцев 2020 г. компания построила почти 5000 новых базовых станций и по итогам 3 квартала увеличила темпы строительства сети в три раза по сравнению с 2019 г. Новая инфраструктура позволила значительно увеличить среднюю скорость мобильного интернета и расширить покрытие сети в Москве и Московской области.

Особое внимание компания уделяет улучшению качества сервиса в новых жилых микрорайонах. Благодаря проведенным работам более 600 тыс. жителей 713 многоквартирных домов и 57 коттеджных поселков пользуются мобильным интернетом на более высоких скоростях. А это значит, что клиенты Билайн дома теперь могут быстрее загружать фильмы в высоком разрешении или другой тяжелый контент. Скорости мобильного интернета будет достаточно всей семье для учебы и работы удаленно, для подключения к конференциям по видеосвязи и для доступа к другим популярным сервисам.

Стабильность голосовой связи и мобильного интернета также улучшена на основных транспортных узлах, связывающих Москву и города-сателлиты, а это около 10 железнодорожных направлений (Казанское, Курское, Рижское, Горьковское и т.д.) и 15 ключевых шоссе (Боровское, Егорьевское, Киевское, Ленинградское, Алтуфьевское, Калужское и т.д.). Билайн уже построил почти 200 новых вышек вдоль этих направлений, чтобы клиенты в дороге могли пользоваться необходимыми интернет-сервисами: от навигатора до онлайн-кинотеатра с любимыми мультфильмами для детей.