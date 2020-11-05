Завершился первый этап морских исследований в рамках проекта Arctic Connect

«Мегафон» и АО «Росгеология» объявляют о завершении первого этапа морских исследований в рамках проекта прокладки подводной линии связи из Европы в Азию. Научно-исследовательское судно «Профессор Логачев» прибыло во Владивосток после завершения экспедиции.

В ходе работ были исследованы самые сложные с точки зрения ледовой обстановки участки трассы в акватории Северного морского пути общей протяженностью 6500 км. Комплекс исследований включал в себя профильные наблюдения дистанционными геофизическими методами, не наносящими ущерба экологии: промер глубин воды многолучевым эхолотом, площадная гидролокационная съемка дна и изучение строения верхней толщи донных осадков акустическим профилографом. Работы проводились на участках глубиной от 30 до 613 метров.

«За 105 дней уникальной экспедиции, стартовавшей в конце июля в Санкт-Петербурге, «Профессор Логачев» преодолел около 16 тыс. км, успешно выполнив съемку дна на участках трассы ПВОЛС в акватории шести морей – Баренцева, Карского, Лаптевых, Восточно-Сибирского, Чукотского и Берингова», – отметил генеральный директор – председатель правления АО «Росгеология» Сергей Горьков.

Успешному выполнению работ способствовала благоприятная ледовая обстановка в Северном Ледовитом океане, это позволило судну проводить исследования в высоких широтах без ледокольной поддержки.

«Первый этап работ завершен. Собранные в ходе экспедиции данные будут обработаны специалистами Росгеологии в течение зимы-весны 2020-2021 гг. В следующем году мы проведем второй этап изысканий, включающий исследование пород дна на маршруте. Полученные результаты позволят нам выбрать оптимальный маршрут прокладки кабеля вдоль Арктической зоны России, а также определить места строительства отводов на берег», – сказал генеральный директор «Мегафона» Геворк Вермишян.

В июне 2020 г. «Мегафон» и Росгеология заключили трехлетний меморандум о сотрудничестве: Росгеология стала ключевым партнером для проведения морских инженерных изысканий при реализации проекта Arctic Сonnect.

Arctic Connect свяжет волоконно-оптической линией связи континенты, на которых проживает 85% населения, и обеспечит самый быстрый сигнал с минимальным уровнем задержки. Запуск Arctic Сonnect с пропускной способностью 200 Тбит/с поможет справиться с растущими объемами мирового трафика. Отводы, построенные от основной линии, позволят предоставить качественную связь потребителям Арктики и Дальнего Востока, в том числе предприятиям топливно-энергетического комплекса. Это будет способствовать социально-экономическому развитию региона.