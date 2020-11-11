«Билайн» внедряет в российских городах сети нового поколения на базе искусственного интеллекта

«Билайн» внедряет новое поколение системы автоматизированной оптимизации SON (Self Optimized Networks — самооптимизируемая сеть) на мобильной сети в России. Сеть под управлением искусственного интеллекта, как отмечают в компании, стала быстрее, надежнее и готова к новым запросам абонентов. В частности, клиенты могут еще быстрее загружать одним кликом тяжелый контент вне зависимости от места своего нахождения.

В «Билайн» заявляют, что теперь нет разницы, где играть в онлайн-игры или стримить в блог, так как при перемещении по городу связь доступна на одинаково высоком уровне. Использование искусственного интеллекта повысило надежность бесшовного перехода при перемещении клиента от одной базовой станции к другой. В Краснодаре и Санкт-Петербурге этот показатель вырос на 30%, а в Москве — на 43%.

Кроме того, работа искусственного интеллекта сделала сеть еще мощнее. Например, сеть в Москве теперь может «поднимать» еще более тяжелый трафик — после внедрения системы SON пропускная способность сети выросла на треть. В итоге в III квартале 2020 г. объем LTE-трафика увеличился на 41% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

«Система SON использует одни из лучших практик в области искусственного интеллекта, исследует потребности клиентов и для их удовлетворения управляет ресурсами сети в режиме 24/7. Анализируя сетевую статистику, этажность, плотность застройки и рельеф местности, искусственный интеллект подбирает индивидуальные настройки сети, которые могут удовлетворить потребности клиентов в конкретном месте и в конкретное время. Развитие сети остается стратегическим фокусом «Билайн», и мы продолжим внедрять новые технологии в интересах наших клиентов», — отметил Валерий Шоржин, исполнительный вице-президент по технике «Билайн».

В 2020 г. компания запустила новую систему SON в регионах с максимальным присутствием клиентов. «Билайн» полностью внедрил систему в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае. В дальнейшем «Билайн» масштабирует систему на всю Россию.

Вместе с развертыванием системы SON «Билайн» продолжает поддерживать высокие темпы строительства сети. Компания за 2018 и 2019 гг. удвоила сеть 4G в России, а в III квартале 2020 г. количество вышек 4G увеличилось еще на 20% по сравнению с прошлым годом. В итоге, несмотря на рост трафика, клиенты ускорились в мобильном интернете во многих регионах России. Например, по сравнению с прошлым годом скорость передачи данных в сети 4G в Москве выросла на 18%, в Санкт-Петербурге и Казани — на 28%, в Волгограде — на 37%, а в Барнауле — на 41%.