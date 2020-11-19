Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Open Source
Как ПО с открытым кодом трансформирует рынок автомобилей
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

Спецпроекты

Tele2 запускает «Безлимит на TikTok»

Телеком Мобильная связь
, Текст: Владимир Бахур

Tele2 обнуляет трафик в TikTok. Теперь абоненты пакетных тарифных планов смогут пользоваться социальной сетью, не расходуя включенный интернет-трафик.

Tele2 поддерживает стиль жизни своих абонентов и продолжает предлагать выгодные и актуальные продукты и сервисы. Опция «Безлимит на TikTok» доступна на большинстве пакетных тарифных планов. Подключить услугу абоненты могут самостоятельно за дополнительную плату. На тарифе «Мой онлайн+» во всех регионах присутствия оператора и «Везде онлайн+» в Москве и Санкт-Петербурге опция уже включена в пакет – ее не нужно оплачивать отдельно.

Олег Решетин, директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2, отметил: «Наши клиенты активно используют социальные сети и мессенджеры. Tele2 следит за трендами, появлением новых площадок и за тем, как они набирают популярность. TikTok притягивает множество пользователей разных возрастов, поэтому мы запустили безлимит на эту социальную сеть. Tele2 поддерживает интересы своих абонентов и стремится предлагать им актуальные сервисы и услуги».

Оператор напоминает, что в тарифные планы включен безлимитный доступ к мессенджерам WhatsApp, Viber, «ТамТам» и социальным сетям Instagram, Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассники». С помощью настройки тарифного плана абоненты могут самостоятельно выбрать и добавить в пакет безлимит на Telegram и YouTube, сервис «Wink Трансформер» и другие полезные опции.

Также в рамках тарифных планов линейки «Мой Tele2» в пакет включен ряд бесплатных преимуществ. Не использованные в текущем месяце остатки минут и гигабайтов переносятся на следующий расчетный период. Кроме того, клиент может купить или продать минуты и гигабайты на площадке «Маркет Tele2». Абоненты оператора также могут делиться интернет-трафиком с любым другим абонентом в России, подключившим пакетный тариф Tele2. Кроме того, в поездках по стране клиент использует свой текущий тариф без доплат. На линейке «Мой Tele2» действует защита от нежелательных подписок.

Другие материалы рубрики

По всему миру заработал созданный Google бесплатный «убийца SMS»

ОНЛАЙН-конференция «Рынок СЭД: вызовы, препятствия, перспективы» состоится 24 ноября

Путин ликвидировал Россвязь и Роспечати

«Первый канал», ВГТРК, НТВ и «Матч ТВ» отказываются от частот, чтобы подключить к интернету школы и полицию

Бывший вице-президент «Ростелекома» арестован по подозрению в коррупции

Власти станут блокировать Facebook, Twitter и YouTube за цензуру российских СМИ

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Самые мощные ноутбуки: выбор ZOOM

Кондиционеры с функцией обогрева при низких температурах: выбор ZOOM

Техноблог

Как защититься от излучения смартфона, если вы его все-таки боитесь?

Как выбрать хорошие TWS-наушники: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Умные окна на солнце темнеют и превращаются в солнечные батареи

Ловушка для антиматерии: тайна Вселенной близка к разгадке как никогда

Новый ядерный двигатель поможет долететь до Марса всего за 3 месяца

Изучать океан будет проще: подводный GPS запитается от звука
Показать еще
ВТБ увеличил объем внедрений на 30% на фоне гибкой разработки ВТБ увеличил объем внедрений на 30% на фоне гибкой разработки Для российских компаний облака стали ответом на резкую цифровизацию Для российских компаний облака стали ответом на резкую цифровизацию