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«Мегафон» предоставил пенсионерам постоянную скидку на связь

Телеком Мобильная связь

«Мегафон» запустил специальное предложение для пенсионеров – 20-процентную скидку на любой тариф основной линейки «#Безпереплат». Скидка будет действовать бессрочно, а условия тарифа позволят оставаться на связи даже при нулевом и отрицательном балансе.

Теперь абоненты старше 55 лет могут пользоваться услугами связи «Мегафона» с постоянной скидкой 20% от тарифа. Специальные условия действуют для жителей Москвы. Абонент может выбрать любой тариф линейки «#Безпереплат» в зависимости от необходимого наполнения — количества включенных звонков, гигабайт интернета и других услуг. В случае если абонент не израсходовал часть минут и гигабайт, он может перенести их в копилку и использовать в любой момент.

«Для нас важно, чтобы все наши абоненты имели доступ к современным технологиям и при этом могли избегать лишних расходов. Сегодня пожилые люди находятся в ситуации, когда не могут регулярно встречаться с родными и близкими, поэтому им как никогда необходимо оставаться на связи. Выгодные условия нашей линейки позволят абонентам неограниченно пользоваться мессенджерами, в том числе, видеозвонками без дополнительных затрат», — отметила коммерческий директор столичного филиала «Мегафона» Светлана Сысоева.

Во все тарифы линейки «#Безпереплат» бесплатно включена защита от нежелательных подписок. Абоненты могут бесплатно пользоваться популярными мессенджерами — независимо от выбранного тарифа, они не расходуют пакет интернета и остаются доступными при нулевом и отрицательном балансе в течение месяца.

Подключить тариф со скидкой могут действующие и новые абоненты «Мегафона» старше 55 лет. Скидка действует бессрочно. Перейти на этот тариф «Мегафона» от другого оператора можно с сохранением номера.

Чтобы подключиться к тарифу, достаточно предъявить социальную карту москвича в салоне «Мегафона». По одной карте можно подключить только один абонентский номер.

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