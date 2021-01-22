Спецпроекты

«Калугаприбор» получил сертификат соответствия на оборудование связи

Телеком Техника

«Калугаприбор» rонцерна «Автоматика» госкорпорации «Ростех» получило новый сертификат соответствия Системы сертификации в области связи на производимое оборудование подсистемы базовых станций (ПБС) «Ангара» (версия ПО v.3) на три года. В состав разработки входят базовые станции, контроллеры базовых станций, а также оборудование системы технического обслуживания, эксплуатации и управления.

Такой сертификат является обязательным документом, подтверждающим соответствие продукции правилам применения оборудования ПБС сетей подвижной радиосвязи (стандарта TETRA) и позволяющим применять средства связи на сетях общего пользования. Эти правила, утвержденные приказом Минцифры от 21 октября 2009 г. №132 в ред. приказа Минцифры России от 23 января 2013 г. №93, закрепляют обязательные требования к оборудованию ПБС.

«Оборудование «Ангара» стандарта TETRA может применяться в силовых структурах, службах быстрого реагирования, а также на промышленных предприятиях, в которых персонал должен быть постоянно на связи. Среди объектов, оснащенных оборудованием радиосвязи, есть газопроводы и газоперерабатывающие заводы, а также газодобывающие и нефтяные компании. Система цифровой радиосвязи специально разработана для обеспечения мобильной радиосвязью персонала, работающего на объектах заказчиков, и организации оперативно-технологической связи. Модульная конструкция позволяет создавать сети любой топологии и любой сложности – от односайтового решения до сетей межрегионального масштаба. Архитектура построения сети допускает возможность планомерного ее расширения и масштабирования», – сказал генеральный директор концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.

В качестве протокола сопряжения сетевых элементов системы подвижной радиосвязи стандарта TETRA используется протокол IP, что позволяет использовать стандартное коммутационное оборудование общего применения для организации вычислительных сетей и снимает требование жесткой тактовой синхронизации элементов сети.



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