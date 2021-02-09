Статистика роста популярности видеочатов и сервисов видеосвязи за 2020 год

Пандемия коронавируса и сопутствующие запреты на организацию собраний и встреч очень сильно отразились на самой форме общения в 2020 году. Решение множества рабочих вопросов перешло в онлайн, а миллионы сотрудников компаний уже в начале 2020 года стали работать из дома.

Не удивительно, что в таких условиях спрос на сервисы видеосвязи увеличился в несколько раз. Например, в марте 2020 года стоимость акций сервиса Zoom всего за неделю выросла более чем на 30%. А это плюс 10 миллиардов долларов. Правда затем из-за утечки данных пользователей Zoom компании акции резко просели. Но в целом ситуация очень показательная.

COVID-19 и карантин способствовали популяризации и других сервисов для видеосвязи: Skype, Slack, Google Meet и прочих. И в сегодняшней статье мы хотим рассмотреть, как и насколько сильно изменился сам формат общения современного человека, какова роль в этих переменам принадлежит видеосервисам и как будут складываться обстоятельства в ближайшем будущем.

Видеосервисы для работы и общения с друзьями

Настоящий бум популярности пережили в 2020 году сервисы для проведения видеоконференций. Они позволили не просто удобнее организовывать работу удаленных сотрудников, но и обсуждать ключевые бизнес-вопросы с коллегами, партнерами по бизнесу, инвесторами и другими важными участниками процесса. Ведь собрать онлайн-конференцию на несколько десятков, а то и сотен участников — не намного сложнее, чем позвонить другу в Viber.

Сейчас уже сложно представить сферу бизнеса, в которой бы не применялись сервисы видеосвязи — IT-компании и стартапы, производители всевозможной продукции, онлайн-школы, прочее. Даже онлайн-консультации врачей стали вполне нормальным и привычным явлением.

Любопытно, что за очень короткое время даже сервисы, разработанные для корпоративного сегмента быстро «перекочевали» к обычным пользователям. И наоборот. Есть два показательных примера:

Zoom. Сервис изначально разрабатывался для корпоративного сегмента. Но в период пандемии буквально «выстрелил» и вызвал огромный интерес среди обычных пользователей, которые общались здесь большими компаниями друзей. Discord. Эта платформа видеосвязи была разработана для геймеров, чтобы общаться командой. Но благодаря удобству сервиса его активно стали использовать все — от рядовых интернет-юзеров до владельцев бизнеса.

Естественно, всевозможные мессенджеры тоже стали использоваться куда активнее. Viber, Telegram, WhatsApp и без того были популярными, но пережили новый виток в своем развитии именно в 2020 году.

Чтобы не быть голословными, предлагаем взглянуть на статистику, которую предоставляет сервис SimilarWeb. Он поможет нам увидеть данные о посещаемости веб-сайтов и сделать соответствующие выводы.

Skype.com

Skype — настоящий старожил среди сервисов для видеосвязи, который, несмотря на некоторые недостатки, не теряет актуальности. Статистика это только подтверждает. Осенью 2019 года, еще до пандемии, количество посещений сайта Skype.com в месяц лишь немного превышало 25 миллионов. А уже к апрелю 2020 года, когда COVID-19 шествовал по миру, эта цифра увеличилась в четыре раза и почти достигла отметки в 100 миллионов посещений.

За стремительным скачком последовал плавный спад. Но это не говорит, что Skype стали использовать меньше. Пользователи просто зашли на сайт, скачали приложение и больше на страницу не возвращались. Статистика снизилась, а число пользователей — нет.

Zoom.us

У Zoom в 2020 году были все шансы стать главным сервисом для видеоконференций. До начала 2020 года эту платформу использовали в основном лишь в корпоративном сегменте, а 99% населения вообще не слышали о Zoom. Так, в декабре 2019 года у платформы было всего 10 миллионов пользователей. А уже в марте 2020 года их число выросло до 200 миллионов. Но затем случился слив пользовательских данных, что сильно отразилось на уровне доверия к Zoom.

Slack.com

Slack — популярный корпоративный мессенджер, который позволяет удобно организовывать работу большой команды сотрудников, распределять задачи, контролировать их выполнение и прочее. Максимально резкий скачок популярности Slack произошел весной 2020 года, после чего показатели удерживались приблизительно на одном уровне.

Meet.google.com

Google Meet показал очень активные темпы роста в 2020 году. Сервис обладает несколькими важными преимуществами: полностью бесплатное использование и работа прямо из браузера. Не нужно ничего дополнительно устанавливать и настраивать.

В конце 2019 года количество посещений страницы meet.google.com в месяц лишь немного превышало 100 миллионов. А спустя год их было уже более 1,25 миллиарда. И статистика даже не собирается идти на спад.

Messenger.com

У основного мессенджера Facebook статистика не такая показательная. До пандемии страницу Messenger.com посещало около 300 миллионов пользователей в месяц. А за год эта цифра увеличилась до 420 миллионов. Да, рост есть, и притом довольно активный. Но в сравнении со многими аналогами он ощутимо меньше.

Мессенджер не так активно используется в корпоративном сегменте. Да и рядовые пользователи предпочитают альтернативные решения. Особенно те, кто печется о своих данных и знает, как их любит собирать Facebook и дочерние сервисы.

Lifesize.com

Этот сервис для проведения видеоконференций и организации облачных контакт-центров тоже показал неплохие темпы роста весной 2020 года. Если до пандемии число посещений сайта Lifesize.com не превышало 500 тысяч, то уже в апреле эта цифра перевалила за 2,5 миллиона. Хотя затем последовал ощутимый спад, что вы можете увидеть на следующем графике.

Webex.com

Как и многие другие сервисы в нашей подборке, Webex «выстрелил» весной 2020 года. Но в отличие от упомянутого выше Lifesize.com не сдал позиций впоследствии.

Видеочаты для общения с незнакомцами

Рабочие вопросы — это важно. Но порой куда важнее оказывается возможность знакомиться и общаться с новыми людьми, узнавать новости мира из первых уст и просто приятно проводить время за разговором. И в этом плане настоящей находкой стали анонимные видеочаты.

ChatRoulette

Последние годы были для ChatRoulette не лучшим временем. Из-за плохой модерации пользователи ушли с площадки. Но именно в 2020 году разработчики наконец всерьез взялись за модернизацию своего ресурса. Результат налицо — всего за год количество посещений сайта увеличилось в 4 раза — с одного миллиона в месяц до более чем четырех.

Omegle

Вероятно, рекордсмен по темпам роста популярности в период пандемии, особенно в конце 2020 года. Именно осенью-зимой Omegle увеличил посещаемость с сорока миллионов в месяц до почти восьмидесяти. А в конце 2019 года их было около тридцати. Разница очевидна.

CooMeet

CooMeet показал плавный прирост пользователей, как и в предыдущие годы. А наиболее активный рост — весной и в начале лета 2020 года. Сейчас сервис CooMeet продолжает постепенно наращивать пользовательскую базу и по праву считается одним из лучших сервисов для онлайн-знакомств с девушками.

Bazoocam

У Bazoocam график роста тоже довольно плавный и стабильный. За последний год сайт увеличил месячную посещаемость с 1,3 миллиона пользователей до 1,8 млн. Цифры хоть и не слишком большие, но зато у Bazoocam очень преданная постоянная аудитория.

Tinychat

А вот Tinychat — это редкий пример отрицательной динамики. Если взглянуть на график, мы увидим, что активность пользователей стала даже ниже, чем до пандемии. Было несколько коротких всплесков популярности, но они быстро угасали. Возможно, виной тому плохая модерация и переизбыток платных функций.

Paltalk

Этот видеочат сложно назвать сверхпопулярным, но зато у него есть важное преимущество: приложения для всех популярных мобильных и десктопных операционных систем. Посещаемость сайта за год хоть и выросла, все же не смогла преодолеть отметку полтора миллиона в месяц.

Emeraldchat

Любопытно, что этот видеочат много месяцев практически «топтался» на месте, а в конце 2020 года начал стремительно наращивать аудиторию. До Omegle все еще очень далеко, но темпы, судя по графику роста, вполне достойные.

Заключение

Какой вывод мы можем сделать на основе всех этих данных? Такой, что видеочаты и сервисы для веб-конференций сделали огромный виток в своем развитии и привлекли миллионы новых пользователей. Это и сотрудники фирм, и школьники со студентами, и фрилансеры, и просто люди, которые хотят больше общения, но не могут получить его в полной мере в оффлайне. Дальше — больше!