Tele2 утроила число федеральных партнеров в Москве

Tele2, российский оператор мобильной связи, подвел итоги развития сети дистрибуции в 2020 г. в Московском регионе. В период пандемии оператор сфокусировался на расширении и укреплении партнерских каналов продаж. Так, количество новых федеральных партнеров за год увеличилось на 173%, а прирост выручки составил 18% год к году.

Реализуя политику омниканальности, Tele2 продолжает расширять сеть дистрибуции и наращивать число локальных и федеральных партнеров. В 2020 г. в столичном регионе в условиях сокращающегося рынка розницы оператор не только сохранил работу эффективных торговых точек, но и значительно расширил партнерские каналы продаж.

Когда пандемия ускорила развитие дистанционных сервисов, оператор увеличил количество новых федеральных партнеров до 30 компаний – прирост год к году составил 173%. В числе крупнейших дистрибьютеров оказались Wildberries, «Магнит», «М.Видео» и «Эльдорадо», «Почта России», а также сеть DNS. Выручка оператора в федеральных каналах выросла на 18% год к году.

В столичном регионе Tele2 зафиксировала активный рост подключений через крупные сети. Так, за год число активаций увеличилось на 68%. При этом декабрь 2020 г. стал лидером по подключениям – доля от общего числа составила 12%.

Оператор также расширил базу локальных партнеров в столице и области – их количество увеличилось на 13% год к году. Жители региона могут приобрести SIM-карты Tele2 в розничных магазинах формата «у дома», в вендинговых аппаратах, в аптеках и на АЗС, а также с помощью сервисов доставки еды. Для удобства клиентов компания предоставляет возможность самостоятельно зарегистрировать SIM-карту в приложении «Мой Tele2». Так, подсказки интерфейса помогут абоненту пройти регистрацию: отсканировать штрих-код SIM-карты, сделать селфи, правильно сфотографировать паспорт.

Антон Жуковский, коммерческий директор макрорегиона «Москва» Tele2, сказал: «2020 г. стал определенным вызовом для всего ритейла. Tele2 в столичном регионе сделала ставку на расширение сети дистрибуции за счет непрофильных каналов продаж. Такая политика в первую очередь позволила нам укрепить отношения с конечным потребителем – для нас важно, чтобы каждый клиент мог подключиться к сети в любом удобном месте. Благодаря трехкратному увеличению числа федеральных партнеров мы продолжаем предвосхищать ожидания клиентов и гарантировать высокое качество сервиса. Все процессы налажены таким образом, чтобы обеспечить бесшовный клиентский опыт на каждом этапе взаимодействия с оператором. Вместе с тем мы стремимся укрепить отношения с нашими партнерами. При этом здесь речь идет не только о крупных федеральных компаниях – взаимовыгодное сотрудничество помогло оказать экономическую поддержку малому и среднему бизнесу».