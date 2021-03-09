«Росатом» и Nokia провели испытания выделенной беспроводной сети Private LTE/5G на ЧМЗ

«Гринатом» (ИТ-интегратор «Росатома») и Nokia провели успешные испытания выделенной беспроводной сети Private LTE/5G на Чепецком механическом заводе (ЧМЗ) – предприятии топливной компании «Росатома» ТВЭЛ в Глазове, которое также является отраслевым центром металлургии. Технологическим партнером выступил оператор мобильной связи Tele2.

Данный проект осуществлен в рамках подготовки к реализации на базе «Гринатома» проекта по развертыванию отраслевой сети сотовой связи, направленного на создание на предприятиях «Росатома» единого ИТ-ландшафта и доверенной инфраструктуры передачи данных.

ЧМЗ стал вторым предприятием топливного дивизиона, где испытали сеть Private LTE – в ноябре 2019 г. аналогичные испытания прошли на Машиностроительном заводе (МСЗ) в Электростали.

Выделенная пилотная сеть Private LTE была развернута на базе решения Nokia промышленного класса, включая оборудование и программное обеспечение для ядра сети LTE/5G Ready и 5G Nokia Digital Automation Cloud (NDAC), оборудование базовых станций Nokia Flexi Zone Micro LTE и Nokia Flexi Zone Mini-Macro, а также решения для высокоточного позиционирования персонала и основных средств Nokia HAIP, решение для групповой оперативной связи (MCPTT) и платформу видеонаблюдения. В испытаниях были задействованы частоты 1800 МГц и 2600 МГц Tele2. Также в рамках проекта было произведено переключение некоторых действующих ИТ платформ Чепецкого механического завода на выделенную беспроводную сеть.

Результаты испытаний подтвердили эффективность и перспективность использования выделенной беспроводной сети LTE/5G Ready в условиях действующего производства атомной промышленности с возможностью дальнейшего перехода на стандарт пятого поколения.

Использование выделенной беспроводной сети LTE/5G Ready позволяет внедрить широкий спектр цифровых услуг на предприятиях госкорпорации «Росатом», в том числе системы мониторинга состояния и местонахождения сотрудников, оперативной групповой связи (Push-to-Talk), интеллектуальной видеоаналитики, а также систем на базе Narrow Band IoT – стандарта сотовой связи для энергоэффективных устройств сбора телеметрии.

Выделенная беспроводная сеть LTE/5G Ready соответствует требованиям в области операционной эффективности, предъявляемым предприятиями атомной отрасли: таким, как высокий уровень качества и стабильности связи, безопасности; непрерывная поддержка критически важных операций; широкие зоны покрытия для подключения различных устройств; высокая емкость, позволяющая справиться с быстрым ростом количества устройств, датчиков и данных; масштабируемость и готовность реагирования на меняющиеся требования производства.

Евгений Абакумов, директор по информационным технологиям госкорпорации «Росатом», сказал: «Чепецкий механический завод является флагманом «Росатома» в области внедрения инновационных цифровых технологий в условиях реального производства. Развернутая пилотная выделенная беспроводная сеть LTE/5G Ready позволила объединить действующие системы завода и протестировать на предприятии новые цифровые услуги связи. Использование беспроводной технологии упростило производственный процесс и дало возможность свободного перемещения станков и производственных линий».

Юлия Чернядьева, директор Nokia по развитию бизнеса с корпоративными и государственными заказчиками в регионе Восточная Европа, сказала: «Реализация данного проекта в условиях действующего производственного предприятия является прекрасным примером того, как цифровые беспроводные технологии обеспечивают цифровую трансформацию и переход к Индустрии 4.0 с соблюдением всех требований атомной отрасли. Nokia обладает всеобъемлющим портфелем решений, позволяющих реализовать любой сценарий развертывания частных беспроводных сетей в различных отраслях. Компания сотрудничает с более чем 260 заказчиками в области частных беспроводных сетей 4G/5G, из которых более 40 являются сетями 5G. Мы приветствуем внедрение цифровых беспроводных технологий на предприятиях атомной отрасли и открыты к дальнейшему сотрудничеству с предприятиями госкорпорации «Росатом» в области цифровой трансформации».

Алексей Телков, заместитель генерального директора по технической инфраструктуре и информационным технологиям Tele2, отметил: «Tele2 активно строит выделенные сети LTE/5G Ready c крупными корпоративными клиентами на территории предприятий и месторождений, и благодаря проекту с «Росатомом» и Nokia портфолио таких проектов пополнилось новым успешным кейсом. Мы видим растущую заинтересованность со стороны B2B- и B2G-заказчиков в направлении Private LTE. Каждый кейс выделенных сетей требует уникального подхода к техническому решению, а реализация очередного проекта позволяет нам углубить свою экспертизу в этой области. Строительство выделенных LTE-сетей на оборудовании 5G Ready чрезвычайно перспективно. При условии выделения частот это позволит в кратчайшие сроки внедрить новейший стандарт на предприятии».