МТС открывает 5G-роуминг в семи странах

МТС объявляет о запуске услуг международного роуминга передачи данных в стандарте 5G. Первыми странами, где абоненты МТС смогут пользоваться 5G-совместимыми смартфонами, стали Эстония, Финляндия, Швеция, Норвегия, Дания, Нидерланды и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Услуги скоростного мобильного интернета и передачи данных в диапазоне n78 (3,4–3,8 ГГц) доступны абонентам МТС в сетях операторов связи Telia (Эстония, Финляндия, Швеция, Норвегия, Дания), Vodafone (Нидерланды) и Etisalat (ОАЭ) . Перечень стран с услугами 5G-роуминга будет постоянно расширяться.

Услуги роуминга за границей в стандарте 5G предоставляются по действующим тарифам МТС на услуги передачи данных в международном роуминге.

В марте 2021 года МТС запустила первую в России масштабную пользовательскую пилотную сеть 5G в диапазоне n79 (4,4-5,0 ГГц) в четырнадцати популярных локациях Москвы.