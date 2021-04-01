МТС ускорила мобильный интернет 4G в семи городах Брянской области

МТС сообщила об увеличении пропускной способности сети четвертого поколения в семи городах Брянской области. В результате проведенных работ в Жуковке, Карачеве, Фокино, Стародубе, Почепе, Сельцо и Дятьково скорость мобильного интернета 4G выросла на 20%.

Работы по увеличению емкости сети и, как следствие, росту скорости мобильного 4G-интернета целенаправленно велись в спальных районах городов Брянской области. Из-за пандемии изменилась география распределения мобильного трафика в городах – в настоящее время он больше сконцентрирован в спальных районах, тогда как до пандемии локализовался в центральной части.

Высокую интернет-активность пользователей удалось перераспределить в городе Жуковка в районе переулка Планерный, в Карачеве – в районе улицы Горького, Фокино – на улице Карла Маркса. В Стародубе рост скорости 4G-интернета могут отметить жители домов на улице Краснооктябрьская, в Почепе на улице Строителей, в городе Сельцо улучшение коснулось улицы Пушкина, в Дятьково на улице Ленина.

В общей сложности работы по увеличению емкости сети 4G затронули более 40 тыс. пользователей мобильного интернета. В результате в указанных локациях выросла не только скорость мобильной передачи данных, но также увеличилась пропускная способность сетей четвертого поколения. Это позволяет большему количеству пользователей одновременно находиться в сети, отправлять и получать «тяжелые» интернет-файлы, смотреть потоковое видео, проводить онлайн-конференции.

«Мы регулярно проводим мониторинг интернет-активности брянских пользователей, что позволяет объективно оценивать темпы роста «интернет-аппетитов» наших абонентов. Например, за год на 40% выросли объемы интернет-трафика, потребляемого жителями области, более 70% абонентов МТС ежедневно пользуются мобильным интернетом. Во избежание пиковых нагрузок на сеть МТС, мы проводим работу по увеличению емкости сети в населенных пунктах области. Это способствует росту скорости мобильного интернета и пропускной способности сети. В результате брянцы с большим комфортом пользуются всеми преимуществами высокоскоростного мобильного интернета», — отметил директор компании МТС в Брянске Сергей Рубцов.