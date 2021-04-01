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Субсидии Минэкономразвития и РЭЦ помогли анимационной студии Wizart заключить сделку с платформой Netflix

Телеком Контент

Субсидии на адаптацию российской аудиовизуальной продукции к зарубежным рынкам, предоставленные в рамках совместной программы Минэкономразвития и Российского экспортного центра, помогли анимационной студии Wizart заключить сделку с онлайн-платформой Netflix. В результате за первые выходные после выхода на Netflix анимационный фильм «Ганзель, Гретель и Агентство магии» режиссера Алексея Цицилина по мотивам сказки братьев Гримм занял второе место по просмотрам в США и в мире, в некоторых странах он стал лидером.

Напомним, данная субсидия направлена на компенсацию организациям кинематографии до 80% их затрат на перевод и дубляж и до 50% затрат на продвижение, в том числе рекламу. Благодаря полученным средствам анимационная студия смогла увеличить стоимость сделки с Netflix за счет направления полученных средств на качественную озвучку фильма на иностранные языки. Средства субсидии помогли завершить длительные переговоры заключением контракта в марте этого года.

«Ганзель, Гретель и Агентство магии» – это первый российский полнометражный мультфильм, который вышел под брендом Netflix original. Мультфильм был представлен международному профессиональному сообществу на кинорынке Marche du Film в Каннах в 2019 г.: масштабная презентация анимационного фильма, поддержанная Российским экспортным центром рядом деловых мероприятий и стендом Made in Russia, помогла привлечь внимание иностранных байеров, в том числе Netflix, к мультфильму.

«Эта сделка доказывает эффективность комплексной государственной отраслевой поддержки - от помощи в организации масштабной презентации продукта в стадии разработки до выделения средств на качественный перевод, адаптацию, дубляж и субтитрирование», - отметила директор Департамента развития и регулирования внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития России Лилия Щур-Труханович.

«РЭЦ поддерживает креативные индустрии с 2017 г., тогда экспортная выручка российских кинокомпаний была минимальной. За это время мы организовали более 40 международных мероприятий для отрасли, поддержали российские проекты на ключевых международных рынках, совместно с Министерством экономического развития разработали две абсолютно новые государственные меры поддержки для индустрии и сейчас видим, что экспорт российского кино стабильно растёт на 25% в год», - сказала генеральный директор АО РЭЦ Вероника Никишина.

В 2021 г. на субсидии на адаптацию аудиовизуальной продукции к зарубежным рынкам выделено 500 млн руб. Прием заявок на участие в программе будет осуществляться Российским экспортным центром в ближайшее время. Минэкономразвития приглашает организации кинематографии и ИТ-компании принять участие в программе.

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