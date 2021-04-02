Yota начала продажу SIM-карт в отделениях «Почты России»

Приобрести SIM-карты Yota для смартфона и планшета теперь можно в ближайшем отделении «Почты России». Воспользоваться услугой могут жители всех регионов России, кроме Москвы.

«Мы хотим, чтобы у наших клиентов была возможность подключиться к Yota там, где им удобно. Благодаря нашему сотрудничеству с “Почтой России” подключиться к Yota теперь могут жители даже труднодоступных населенных пунктов России», — сказал директор по продажам и обслуживанию Yota Антон Назаровский.

Стоимость SIM-карты составит 100 руб. Пользователь может активировать её самостоятельно через специальное приложение. После регистрации клиент получает стартовый пакет минут, а также безлимитные SMS и интернет на семь дней. После тестового периода пользователь сможет выбрать нужный для него набор услуг.

Конструктор связи Yota позволяет каждому клиенту выбрать необходимое количество минут и гигабайтов: от 0 до 2 тыс. минут и от 1 ГБ до безлимита. Он также дает возможность подключить безлимитный доступ к популярным мессенджерам и соцсетям, среди которых Whatsapp, Viber, Skype, Facebook+Facebook Messenger, «Вконтакте», Twitter, Youtube и Instagram, а также к музыкальным, видео- и почтовым сервисам.