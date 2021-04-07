Телевизор на любом устройстве в любое время

Включите телевизор на любом устройстве и смотрите любимые телепрограммы в прямом эфире там, где это удобно. Лучшие российские телеканалы в бесплатном доступе или по подписке в новом ТВ-разделе оналйн-кинотеатра ivi.

Большой выбор мультимедийного контента для любой аудитории: от любителей новостных программ, спортивных болельщиков, молодых родителей до самых маленьких телезрителей. Вся телевизионная медиатека разбита на тематические подразделы, с помощью которых можно в один клик найти подходящий телепродукт: музыкальные, новостные, спортивные, познавательные или развлекательные каналы в одном месте.

Все программы в прямом эфире начинаются в определённое время, чтобы не пропустить самое интересное, воспользуйтесь программой передач на завтра, интегрированной на страницу каждого канала. Если хочется посмотреть ток-шоу в спокойной обстановке и в удобное время, не привязываясь к эфирной сетке, в подразделе ТВ-шоу есть записи топовых передач, включающие все выпуски с момента запуска.

Материал подготовлен при помощи онлайн-кинотеатра ivi.