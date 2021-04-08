Trueconf поддержит пострадавших от действий Zoom

Trueconf бесплатно обеспечит системами видеосвязи все учебные заведения в стране, которые в связи с решением руководства Zoom не смогут продлить или приобрести корпоративную подписку на облачный сервис через дистрибьютеров американского разработчика в России. Компания также предоставит особые условия при переходе на отечественное ПО для российских организаций, которые столкнулись с аналогичными трудностями.

Компания Zoom отозвала у своих дистрибьюторов в России возможность продажи облачного сервиса ВКС для госорганов и организаций с госучастием. Учитывая важность обеспечения бесперебойной работы компаний и учебных заведений, особенно в условиях пандемии, компания Trueconf объявила о поддержке организаций, которые не смогут приобрести или продлить корпоративную подписку на использование сервиса Zoom.

С 8 апреля 2021 г. Trueconf предоставит таким организациям специальные условия при переходе на отечественное ПО, а также окажет необходимую помощь с обучением сотрудников, развертыванием и пилотным запуском ВКС-систем.

Все учебные заведения, которые также столкнулись с этой проблемой, могут обратиться в Trueconf и бесплатно получить лицензию на развертывание собственной системы видеосвязи для 1 тыс. пользователей. Такая лицензия будет действительна в течение 12 месяцев с момента активации.

Trueconf Server — российская ВКС-система «все в одном», которая включает в себя платформу для видеоконференций и корпоративный мессенджер с инструментами для удаленной работы и обучения. Решение было создано в России, входит в Единый реестр отечественного ПО и позволяет объединять рабочие места, аудитории, переговорные помещения и удаленных участников независимо от их географического расположения. Принять участие в конференциях Trueconf пользователи могут с ПК, ноутбуков, планшетов, смартфонов, умных TV и специализированных ВКС-устройств.

Система позволяет проводить видеозвонки и конференции в различных режимах, в том числе видеолекции и вебинары с возможностью трансляции на Youtube и другие сервисы.

Развертывание Trueconf Server на собственном оборудовании обеспечивает организациям полный контроль над видеоконференциями, гарантирует доступность сервиса ВКС, исключает доступ посторонних и риски передачи данных на иностранные сервера, что соответствует требованиям информбезопасности и 152-ФЗ.

«Как российский разработчик мы намерены поддерживать отечественные госкомпании и образование всеми доступными средствами, — сказал Дмитрий Одинцов, директор по развитию Trueconf. — Мы надеемся, что с помощью нашего ПО организации смогут продолжить работать как в обычном, так и удаленном режиме, не заботясь о проблемах доступа к зарубежным облачным сервисам из России».