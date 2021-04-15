«Яндекс.карты» заговорили голосом Ренаты Литвиновой

Рената Литвинова стала первым голосом проекта «Свои в городе», в котором известные люди озвучивают автомобильное ведение по маршруту в «Яндекс.картах». Каждый из них по-своему обыгрывает ситуации на дорогах — предупреждает о камерах, ограничениях скорости и сложных развязках.

Рената будет давать подсказки в своей узнаваемой манере — с личными акцентами, словами и мхатовскими паузами. Например, перед началом пути она скажет: «Город — это нечто таинственное, и проведу вас по этим тайнам я — Рената Литвинова». А если водитель уйдет с маршрута, Рената отметит: «Знаете, а вы куда-то не туда». Перед вами сразу возникает она — Рената — со своим прищуром, голосом и особенными словечками: выразительная жестикуляция и манера смотреть, слегка откинув голову назад.

Включить голос Литвиновой можно в личном профиле: зайти в «Настройки», открыть «Маршруты», выбрать «Звук» и «Голос».

Вскоре в «Яндекс.картах» появятся голоса других героев, которые составят компанию водителям и добавят позитивных эмоций в поездку. В «Яндекс.навигаторе» голоса появятся позже.

«Яндекс.карты» — универсальный сервис, который помогает ориентироваться в городе и отвечает на повседневные вопросы пользователей. Карты знают город в мельчайших деталях: с их помощью можно найти ремонт часов около дома, выбрать ресторан или записаться в парикмахерскую и построить маршрут сразу до входа. Каждый месяц мобильным приложением и веб-версией сервиса пользуется 50 млн человек.