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В тамбовском филиале МТС назначен новый директор

Бизнес Кадры Телеком

МТС сообщила о назначении директором филиала МТС в Тамбовской области Святослава Кошурникова.

Святослав будет осуществлять руководство филиалом МТС в Тамбовской области и обеспечивать реализацию общей стратегии компании на розничном и корпоративных рынках. Главной задачей Святослава станет развитие на территории Тамбовской области инновационных сервисов, в том числе на основе облачных технологий, интернета вещей, геоаналитики, системной интеграции, искусственного интеллекта.

Отдельное внимание планируется уделить реализации совместных с администрацией Тамбовской области проектов по цифровизации малых населенных пунктов и обеспечению широкополосным доступом в интернет социально значимых объектов в сельской местности. Важным направлением работы станет развитие фиксированной связи МТС в областной столице и районных центрах, а также развитие доступности в регионе конвергентных решений и телевизионных продуктов.

«Тамбовская область занимает особое место на карте цифровизации России. В последние годы регион сделал мощный скачок по внедрению цифровых сервисов не только в областном центре, но и в малых населенных пунктах. Наша компания в тесном сотрудничестве с региональной властью активно развивает мобильную и фиксированную связь. Мобильный и домашний интернет уже сегодня помогают сотням тысяч жителей Тамбовской области решать множество жизненно-важных вопросов – получать медицинскую помощь и образование, работать и учиться удаленно, общаться с близкими из других городов. Уверен, наш филиал в Тамбовской области под руководством Святослава Кошурникова продолжит наращивать темп по развитию современных услуг связи в регионе и предоставлять тамбовчанам привычно высокое качество сервиса МТС», – отметил директор по региональному управлению компании МТС Андрей Перагов.

Святослав Кошурников родился в 1974 г. в Шелехове Иркутской области. Окончил Ростовское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск в 1996 г. и Ростовский государственный экономический университет в 2003 г. В 2006-2015 гг. занимал руководящие должности в учреждениях банковской сферы. В 2015-2019 гг. занимал должность заместителя директора макрорегионального центра «Южный» «Почты России». В 2019-2021 гг. продолжил карьеру в РТК, где работал в должности директора дивизиона «Юг».

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