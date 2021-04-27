Спецпроекты

Владельцы карт «Мир» получат кешбэк до 15% при оплате услуг «Ростелекома»

Телеком

Держатели карт «Мир» по всей стране получат преимущества при оплате услуг «Ростелекома». За первую оплату услуг в рамках спецпредложения будет начислен кешбэк 15%, за последующие оплаты на карту вернется 5% суммы платежа.

Эксклюзивный кешбэк доступен при оплате домашнего интернета, интерактивного телевидения, мобильной связи, домашнего телефона и других услуг. Для того, чтобы воспользоваться предложением, достаточно просто сохранить реквизиты своей карты «Мир» в едином личном кабинете, на сайте rt.ru или в мобильном приложении «Мой Ростелеком».

Карта «Мир» также должна быть зарегистрирована на сайте privetmir.ru. Кешбэк будет начисляться как при разовой оплате сохраненной картой, так и при подключении «Автоплатежа».

Специальные условия по кешбэку для держателей карт «Мир» доступны до 27 октября 2021 г.

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