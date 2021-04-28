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«Эр-телеком» автоматизирует основные бизнес-процессы при помощи IBM

Телеком Интеграция Бизнес-приложения Внедрения Инфраструктура Облака

«Эр-телеком холдинг» (торговые марки «Дом.ru» и «Дом.ru бизнес») в рамках программы цифровой трансформации для повышения производительности, эффективности и качества работы с клиентами взял курс на стратегию открытых гибридных облаков. Компания завершила первый этап внедрения новой интегрированной системы управления бизнес-процессами и делопроизводством на базе решения IBM Cloud Pak for Business Automation.

На первом этапе были автоматизированы свыше 10 бизнес-процессов в департаменте технической инфраструктуры, в том числе: строительство сети, подключение, сервис и техническое сопровождение корпоративных клиентов. В рамках проводимой комплексной трансформации эти бизнес-процессы были оптимизированы для снижения количества рутинных и ручных операций, что приведет к улучшению производительности работы.

После запуска системы в промышленную эксплуатацию в компании ожидают сокращение сроков исполнения бизнес-процессов и улучшения качества предоставляемых клиентам услуг. В частности, клиенты заметят улучшение в уровне обслуживания и биллинге за счет автоматизации отдельных рутинных операций.

Применяя интегрированное решение IBM Business Automation Workflow, которое является частью открытой платформы Cloud Pak for Business Automation, «Эр-телеком» использует преимущества открытой гибридной облачной среды в целях автоматизации цифровых рабочих процессов – как локально, так и в любой облачной среде. Данный подход повышает производительность работы за счет применения интеллектуальной автоматизации для трансформации ключевых операций.

«Благодаря встроенным компонентам выбранной нами платформы IBM Business Automation Workflow, запуск и оптимизацию бизнес-процессов возможно вести в единой интегрированной среде, что позволяет разговаривать со всеми участниками бизнес-процессов на одном языке, используя современные подходы Agile, – сказал Александр Дробязкин, руководитель проекта OSS «Эр-телеком холдинга». – Снижение количества операций программирования в пользу конфигурирования становится приятным бонусом, благодаря чему за короткий срок удалось создать собственный центр компетенций – команду, которая автономно развивает и поддерживает развитие платформы внутри холдинга».

«Телекоммуникационные компании активно ищут способы интеграции открытых гибридных облачных технологий как способа трансформации набора предоставляемых услуг и для того, чтобы идти в ногу с растущими потребностями клиентов. Автоматизация играет центральную роль в этих усилиях, помогая не только оцифровать процессы “здесь и сейчас”, но и выстраивать гибкую открытую платформу с большим заделом на будущее», – сказал Артем Яговитин, представитель IBM в России по продвижению программных продуктов в сфере автоматизации.

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