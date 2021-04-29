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«Билайн Бизнес» и новосибирский «Горводоканал» протестировали автономный сбор показаний приборов учета

Телеком Интернет

«Билайн Бизнес» (структурное подразделение «ВымпелКом») совместно с МУП г. Новосибирска «Горводоканал» объявили об успешном завершении тестовой эксплуатации решения «Билайн.City» для автоматизации сбора и передачи показаний приборов учета. Сервис развернут на стандарте NB-IoT сети LTE «Билайн». Данное решение является инновационным для МУП «Горводоканал», оно обеспечивает 100-процентный сбор данных и максимальную надежность их передачи. «Билайн» выступил одновременно и как оператор связи NB-IoT, и как digital-разработчик, администратор сервиса.

На точках коммерческого учета МУП г. Новосибирска «Горводоканал» было установлено оборудование с поддержкой технологии NB-IoT. Оно автономно, в режиме онлайн собирает и передает показания приборов учета в личный кабинет «Билайн.City». Функционал «Билайн.City» был доработан и адаптирован под индивидуальные требования МУП «Горводоканал»: в нем отображаются показания, статистика, а также формируются необходимые отчеты по каждому контрагенту. Применение решения «Билайн.City» позволило повысить эффективность процесса сбора данных, их достоверность, сократить сроки их получения и уменьшить количество споров между конечным потребителем и МУП г. Новосибирска «Горводоканал».

«Мы видим большие перспективы в развитии технологичных решений для автоматизации городской инфраструктуры. Со своей стороны «Билайн» вкладывает ресурсы как в создание «умных» продуктов, так и в развитие своей сети. В частности, реализация проекта с МУП «Горводоканал» стала возможна благодаря качественному покрытию сети 4G LTE «Билайн» в Новосибирске, на базе которого был запущен стандарт NB-IoT, обеспечивающий бесперебойную передачу данных. Мы используем индивидуальный подход и самые современные технологии интернета вещей (ИВ) для решения задач своих клиентов. По итогу тестового периода мы планируем расширять применение «Билайн.City» внутри МУП «Горводоканал», подключая и другие их направления. Также «Билайн Бизнес» готов помогать развивать умные города, транслируя свой опыт на новые проекты, в том числе и в других регионах», — заявил Максим Зайков, исполнительный вице-президент по корпоративному бизнесу «ВымпелКом».

«Удаленный сбор показаний сегодня является одним из фокусных направлений для развития нашей компании. Это решение позволяет своевременно получать данные о реальном расходе ресурса, что позволит сократить время на обработку и выставление счетов, повысить прозрачность расчетов с потребителями и в перспективе приведет к более точному прогнозированию производства. К тому же, распространенные сейчас другие решения, которые передают информацию через стандартные каналы связи, сравнительно дороже и имеют высокое энергопотребление, что выгодно отличает стандарт NB-IoT с применяемым на нем оборудованием. Явные преимущества стандарта NB-IoT — емкость, позволяющая подключить тысячи датчиков, небольшое энергопотребление и низкая стоимость устройств», — сказал Николай Семериков, начальник службы сервисного обеспечения МУП г. Новосибирска «Горводоканал».

«Билайн.City» — комплексное решение, которое объединяет в себе разнообразные ИВ-устройства, среду передачи данных и интерфейс пользователя. Он призван служить рабочим столом, объединяя информацию от разных устройств, интегрированных систем, картографических и статистических данных. «Билайн.City» отличают гибкость, универсальность, надежность, а также возможность настройки и доработки под задачи заказчика. «Билайн.City» не требует от заказчика специальных серверных мощностей, собственных системных администраторов. Его поддержка осуществляется на стороне «Билайн».

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