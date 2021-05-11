Спецпроекты

Mediahills стала официальным измерителем телеаудитории в Казахстане

Телеком ТВ и радио

В Казахстане российская компания Mediahills представила сервис, публикующий предпочтения аудитории по основным телеканалам в оперативном режиме.

Результаты телеизмерений представляют собой интегрированные показатели телесмотрения аудитории казахстанского телевидения, рассчитанные на основе информации о переключениях телеканалов в абонентской сети «ID TV», собранной компанией Mediahills с использованием динамической системы вычисления аудитории всех остальных источников ТВ, построенной на данных измерительных панелей компании TNS Central Asia (Kantar).

На сервисе доступны показатели по доле телеканалов (количество зрителей телеканала в процентах от всех телезрителей, которые смотрели любой из телеканалов в анализируемый промежуток времени), ежеминутному охвату (количество телезрителей, смотревших телеканал хотя бы раз в минуту) и охвату телепередач (количество уникальных телезрителей, смотревших конкретную телепередачу).

Основатель и генеральный директор Mediahills Андрей Бояринов отметил: «Мы предлагаем передовые технологии телеизмерений. С помощью наших данных телеканалы смогут улучшить качество контента и повысить свою конкурентность на телерынке. Это один из первых примеров в мире предоставления гражданам бесплатной, открытой и объективной информации о показателях телевизионных каналов и телепрограмм в режиме реального времени. В проекте были объединены большие данные «Казахтелекома», опыт и информация пиплметровой панели TNS Central Asia (Kantar). В результате удалось запустить гибридные телеизмерения по 450 тыс. домохозяйств, которые позволяют получить посекундные данные 241 канала 75 городах страны».

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