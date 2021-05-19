Tele2 рассказала, куда ездили абоненты на майские праздники

Tele2, российский оператор мобильной связи, определил наиболее популярные места отдыха своих абонентов во время майских каникул. Среди самых посещаемых российских городов оказались Москва, Краснодар и Санкт-Петербург. При этом компания отметила возросший интерес клиентов к загородным поездкам и посещению областных населенных пунктов.

С 1 по 10 мая 2021 г. самым популярным туристическим городом среди абонентов Tele2 стала Москва. Столицу посетило на 33% больше жителей разных уголков страны, чем в аналогичный период прошлого года. Также центром притяжения для клиентов оператора стали Краснодар и Республика Адыгея – в этих местах рост числа туристов составил 56% год к году. Топ-3 городов замыкает Санкт-Петербург, в котором побывало на 27% больше клиентов, чем в прошлом году. Популярностью среди абонентов Tele2 в майские праздники пользовались и такие города, как Владимир, Калуга, Тула, Воронеж, Нижний Новгород и Тверь.

В майские праздники значительная часть клиентов покинула столицы регионов. Например, в Московской области побывало почти в пять раз больше клиентов компании, чем за аналогичный период прошлого года. В этом году туристы чаще ездили и в Ленинградскую область: на майские каникулы туда отправилось в восемь раз больше абонентов Tele2, чем в прошлогодние праздники. Также повышенным спросом пользовались и курорты Краснодарского края (без учета Краснодара) – количество поездок клиентов Tele2 выросло в 11 раз год к году. Еще более высокий рост – в 13 раз – в 2021 г. продемонстрировали Крым и Алтайский край.

Несмотря на ограничения в перемещениях между странами, связанные с пандемией, абоненты Tele2 во время майских каникул выбрали для поездок более чем 170 государств и территорий. Больше всего клиентов оператор зарегистрировал в Белоруссии, Украине, Казахстане, Германии и Эстонии. Удалось абонентам Tele2 добраться и до таких экзотических мест, как остров Джерси, Фарерские острова, Ямайка, Гибралтар, Монако, Мексика, Кюрасао и Мадагаскар.

С 1 по 10 мая абоненты Tele2 скачали почти 4,4 тыс. ТБ в международном роуминге и в поездках по стране, что более чем в два раза превышает трафик за аналогичный период прошлого года. Меньше всего мобильного интернета путешественники потребляли в первый день майских праздников – очевидно, это связано с началом путешествий и дорогой. Оживление интернет-активности выпадает на 4 мая – это позволяет сделать вывод о том, что значительная часть абонентов Tele2 провела его в режиме удаленной работы на месте отдыха. Самым активным днем майских каникул для абонентов в роуминге стал предпраздничный день 8 мая.