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«Билайн» построил 5G-ready сеть на новом Восточном вокзале в Москве

«Билайн» построил 5G-ready связь на московском Восточном вокзале, который будет принимать поезда ближнего и дальнего следования, а также большую часть поездов дальнего следования с Курского вокзала. Специалисты компании установили новые базовые станции на территории нового транспортного объекта, которые позволят улучшить работу мобильной связи даже при большом количестве пассажиров.

«Билайн» продолжает развивать свою инфраструктуру в Москве и Московской области. За I квартал 2021 года компания построила более 1 тыс. новых базовых станций с учетом потребностей своих клиентов для создания непрерывной связи по пути следования москвичей.

Кроме того, в 2020 г. «Билайн» обеспечил 5G-ready связью все станции московского метро, а также большую часть прилегающих к ним тоннелей. Благодаря этому развертывание 5G-связи возможно будет осуществить в течение нескольких дней после выделения частотного ресурса под этот стандарт. Оборудование 5G-Ready в настоящее время обеспечивает оказание услуг связи по технологии LTE Advanced и LTE Advanced Pro, а также технологию интернета вещей NB-IoT, и на базе построенной сети связи оказываются услуги как пассажирам, так и самому метрополитену

Дмитрий Степанов

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