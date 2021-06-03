РЖД и «Ростелеком» будут сотрудничать в развитии квантовых коммуникаций

В рамках Петербургского международного экономического форума РЖД и «Ростелеком» заключили соглашение о сотрудничестве в развитии квантовых коммуникаций. Подписи под документом поставили генеральный директор — председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров и президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский.

Стороны намерены взаимодействовать в реализации дорожной карты развития высокотехнологичной области «Квантовые коммуникации», утвержденной Правительственной комиссией по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности.

Компании планируют содействовать продвижению российских технологий и решений в высокотехнологичных областях «Квантовые коммуникации» и «Мобильные сети связи пятого поколения». В рамках сотрудничества могут реализовываться совместные пилотные проекты цифровых сервисов и услуг. Стороны рассмотрят перспективы использования потенциала и инфраструктуры центров обработки данных «Ростелекома», в том числе для внешних заказчиков.

Объединение усилий будет способствовать развитию российского рынка квантовых коммуникаций и внедрению этих технологий в сферах государственных, финансовых, медицинских, транспортных и других услуг, а также на объектах критической информационной инфраструктуры.