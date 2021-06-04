В Москве будет создан первый индустриальный 5G-полигон с участием «Ростелекома»

Правительство Москвы и ПАО «Ростелеком» заключили соглашение о взаимодействии в целях развития в столице сетей мобильной связи пятого поколения (5G). Соглашение, которое подписали мэр Москвы Сергей Собянин и президент «Ростелекома» Михаил Осеевский, предусматривает сотрудничество в целях проведения прикладных исследований, испытаний прототипов и опытных образцов решений, сервисов и услуг, оказываемых с использованием 5G.

Стороны договорились о создании в столице индустриальных полигонов с инфраструктурой сетей 5G. Результатом соглашения также станет формирование в 2021–2022 гг. портфеля перспективных сценариев использования 5G в различных отраслях экономики и социальной сферы. Координировать реализацию мероприятий в рамках документа будет Департамент информационных технологий города Москвы.

Организация индустриальных полигонов предусмотрена в дорожной карте развития сетей 5G, утвержденной Правительством России. Основные цели полигона — содействие внедрению решений 5G в различных отраслях экономики и социальной сферы, поиск новых бизнес-моделей и апробация цифровых сервисов и услуг в реальных условиях.

«Столичный 5G-полигон станет центром притяжения компетенций, который объединит операторов, разработчиков новых цифровых сервисов и их индустриальных потребителей. В результате появятся уникальные бизнес-партнерства для отработки инновационных отраслевых решений в реальных условиях использования. Нам важно на деле показать потенциальным заказчикам преимущества 5G-технологий, которые помогают существенно повысить эффективность бизнеса, городского хозяйства и социальной сферы», — отметил вице-президент по стратегическим инициативам «Ростелекома» Борис Глазков.

Индустриальные полигоны 5G создаются на базе городских объектов (участок транспортной сети, производственное предприятие, социальное учреждение и другие), на территории которых будет развернута полноценная инфраструктура сетей пятого поколения и экосистема сервисов на их базе. К участию в полигонах будут активно привлекаться потребители и разработчики цифровых сервисов и услуг с использованием стандарта 5G. В отличие от пилотных зон, на полигонах будут отрабатываться сценарии совместного применения 5G в комплексе c другими прорывными цифровыми технологиями — AR/VR, искусственного интеллекта, робототехники и других. Полигоны позволяют создавать максимально реалистичные условия работы для новых цифровых технологий и на деле показать достигаемые с их помощью эффекты.