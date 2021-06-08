Нейросеть «Билайн» для поиска людей и команда студентов ВШЭ получили американскую премию в области устойчивого развития

«Билайн» и команда студентов Высшей школы бизнеса ВШЭ получили американскую премию в области устойчивого развития Flourish Prize 2021 в категории «Партнерство в интересах устойчивого развития». Это первый случай, когда компания из России получает подобную награду. Всего жюри отбирает 17 самых интересных кейсов (по числу целей устойчивого развития ООН) со всего мира, описанных студентами. Рассказ о нейросети «Beeline AI — Поиск людей» для добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» подготовили студенты ВШЭ Ирина Журавлева, Аделия Лихачева, Евгения Печникова, Марианна Симонян и Павел Щеблыкин.

«На момент публикации нашей статьи на платформе Aim2Flourish, я работала в компании «Билайн» и была не понаслышке знакома с совместными проектами «Билайн» и организации «ЛизаАлерт». Участие в конкурсе Aim2Flourish было отличной возможностью поделиться опытом российских компаний в области ведения ответственного бизнеса с большой аудиторией. Я искренне рада, что практики российских компаний в области устойчивого развития признаются лучшими мировым сообществом экспертов», — говорит Евгения Печникова, студентка Высшей школы бизнеса ВШЭ.

Нейросеть Beeline AI была запущена в конце 2019 г. Она помогает обрабатывать полученные с беспилотных летательных аппаратов фотографии локаций, в которых волонтеры «ЛизаАлерт» ведут поиск пропавших людей.

«Нейросеть Beeline AI — действительно важная для нас разработка. Эта технология позволяет волонтерам «ЛизаАлерт» как минимум в 2,5 раза сократить время на просмотр и сортировку снимков с беспилотников. Наша решение помогло спасти жизни десятков людей. При этом мы постоянно совершенствуем и адаптируем его к специфике поиска пропавших людей», — рассказывает Джордж Хелд, исполнительный вице-президент «Билайн» по развитию цифрового и нового бизнеса.

«Мы рады нашему многолетнему сотрудничеству с «Билайн» и действительно благодарны им за создание нейросетевого алгоритма для поиска людей по фото. Буквально на этих выходных алгоритм помог найти в подмосковном лесу пожилого человека. Счет шел на часы, и только благодаря работе нейросети мы смогли вовремя эвакуировать его», — приводит пример Григорий Сергеев, председатель добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».