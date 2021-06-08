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ТТК обеспечил новый столичный вокзал бесшовной сетью беспроводного доступа в интернет

Федеральный оператор связи и провайдер цифровых сервисов компания «Транстелеком» развернула сеть бесплатного беспроводного доступа к интернету для пассажиров на вокзале Восточный. На всей территории крупного вокзального комплекса создано единое бесшовное пространство, где пользователи, единожды авторизовавшись, имеют непрерывный доступ к высокоскоростному интернету по технологии Wi-Fi даже при перемещении между различными зонами вокзала, значительно удаленными друг от друга. Восточный первым среди вокзалов России оснащен подобной возможностью.

Комплексное решение включает размещение современного оборудования на пассажирских станциях: в зонах пешеходных переходов, конкорсов, платформ и в помещениях вокзала. Новые сетевые роутеры оснащены специализированными модулями для связи с контроллером, что создает непрерывную среду для прохождения Wi-Fi-сигнала, и пассажир сможет перемещаться по всему вокзальному комплексу, сохраняя высокое качество сигнала.

«Сервисы связи для объектов транспортно-логистической сферы традиционно являются одним из приоритетных направлений нашей работы. Мы поздравляем коллег с открытием нового крупного вокзального комплекса и уверены, что технологическое решение, предложенное нами, позволит создать комфортную цифровую среду для каждого пассажира», – отметил генеральный директор «Транстелекома» Роман Кравцов.

«Транстелеком» для нас стратегический партнер при оснащении железнодорожных объектов надежной беспроводной связью. На вокзале Восточный, как современном комплексном проекте, интегрированы лучшие технологические решения», – отметил начальник центральной дирекции пассажирских обустройств РЖД Роман Цуканов.

Новый вокзальный комплекс Восточный начал свою работу 29 мая 2021 г. Ранее в столице пассажиров принимали девять железнодорожных вокзалов: Ленинградский, Казанский, Ярославский, Белорусский, Курский, Павелецкий, Рижский, Савеловский и Киевский. Восточный стал десятым московским вокзалом, а также первым, построенным за последние сто лет.

Дмитрий Степанов

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