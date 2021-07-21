«Телфин»: спрос на услуги виртуальной АТС ежемесячно растет на 10%

Российский телеком-провайдер «Телфин» сообщил о том, что за последний год число подключений виртуальных мобильных номеров в компании выросло на 85%.

«Телфин» развивает услугу подключения виртуальных мобильных номеров — на момент запуска флагманами в базе компании были номера Москвы и Санкт-Петербурга. Сегодня пользователям компании доступны виртуальные мобильные номера 28 городов России.

Подводя итоги первого полугодия 2021 г., «Телфин» фиксирует рост спроса на виртуальные мобильные номера в регионах России. Отвечая на запрос аудитории, компания обеспечила пропорциональное расширение базы региональных мобильных номеров для своих клиентов. С начала года в базе виртуальных мобильных номеров «Телфин» появились следующие города: Барнаул, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Ижевск, Казань, Калининград, Кемерово, Киров, Краснодар, Красноярск, Новосибирск, Иркутск, Омск, Орел, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Саратов, Томск, Челябинск, Оренбург, Брянск, и Калуга.

«Расширение регионального покрытия услуг очень важно для абонентов сети. Спрос на номера постоянно растет. Число подключений виртуальных мобильных номеров «Телфин» в среднем каждый месяц растет на 10%. Лидерами по числу новых абонентов остаются Москва и Санкт-Петербург, но на долю других городов России приходится около 17%. «Телфин» будет и дальше расширять географию присутствия во всех ключевых регионах России», — сказала генеральный директор «Телфин» Мария Тюрина.

Услуга «Виртуальный мобильный номер» помогает охватить все потребности клиента: для некоторых видов деятельности требуются не городские, а именно мобильные номера. Они позволяют создать выделенные линии для ключевых клиентов и партнеров. Любой виртуальный мобильный номер «Телфин» является многоканальным, звонить и принимать вызовы с помощью этого номера можно в любой точке мира. Он не зависит от местоположения абонента и адреса компании.

В планах «Телфин» — до конца 2021 г. запустить виртуальные мобильные номера в таких городах как Тула, Владивосток, Ульяновск, Курск, Улан-Удэ, Чебоксары. Помимо мобильных номеров, «Телфин» также расширяет географию виртуальных городских номеров. В базе провайдера представлены номера 73 регионов России и 38 стран мира. Лидерами по числу новых абонентов среди российских номеров остаются номера Москвы и Санкт-Петербурга. Из иностранных чаще других подключают номера Европы и Прибалтики: Великобритания и Германия, Эстония и Латвия.