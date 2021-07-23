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На карты Google добавлено 6 тысяч пунктов вакцинации по всей России

С 23 июля 2021 г. на «Google Картах» доступна информация примерно о 6 тыс. пунктах вакцинации по всей России.

Для каждого пункта есть следующая информация: полное название, точный адрес, телефон, сайт и время работы. Можно также узнать, мобильный это или стационарный пункт, можно ли в нем сдать анализы на COVID-19 и антитела к коронавирусной инфекции.

Также там есть ссылки на страницу сайта gosuslugi.ru с возможностью записаться на прием и на портал вакцина.стопкоронавирус.рф с официальной и проверенной информацией о коронавирусной инфекции и ответами на самые распространенные вопросы.

Проект реализуется Google при поддержке Министерства здравоохранения России, Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и АНО «Диалог Регионы».

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