«Росэлектроника» и «Эр-телеком» создадут пилотную зону с тропосферной связью в Красноярском крае

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» и «Эр-телеком холдинг» организуют пилотную зону с использованием станций тропосферной связи на территории Красноярского края. Соответствующее соглашение подписали заместитель генерального директора по развитию бизнеса «Объединенной приборостроительной корпорации» (управляющей компании холдинга «Росэлектроника») Константин Солодухин и директор по федеральным проектам B2G «Эр-телеком холдинга» Виталий Клишин.

В рамках соглашения будет развернута пилотная зона с использованием цифровых помехозащищенных станций тропосферной связи «Гроза» производства НПП «Радиосвязь» (входит в «Росэлектронику») в интересах абонентов «Эр-телекома» для обеспечения связью труднодоступных районов Красноярского края.

«Станция «Гроза» предназначена для организации беспроводной широкополосной связи в горных, труднодоступных и малонаселенных районах, вдоль автомобильных трасс и железных дорог, а также на отдаленных промышленных объектах. Решения на основе тропосферной связи обладают хорошим потенциалом на гражданском рынке, так как их применение не требует аренды спутникового канала, а значит являются более экономически выгодной альтернативой при организации связи», – отмеитл заместитель генерального директора «Объединенной приборостроительной корпорации» (управляющей компании холдинга «Росэлектроника») Константин Солодухин.

Станции тропосферной связи гражданского назначения «Гроза» позволяют обеспечить связь в радиусе 210 км. Оборудование способно передавать данные со скоростью до 25 Мбит/с в режиме тропосферной связи и до 155 Мбит/с в режиме радиорелейной связи.

«Эр-телеком» участвует в реализации национальной программы «Цифровая экономика», подключая к интернету социально значимые объекты на территории нашей страны. Использование отечественных технологий и электроники – ключевой элемент в обеспечении устойчивости национальной критической инфраструктуры. Подписанное соглашение – важный шаг на пути развития перспективных космических, спутниковых, низкоорбитальных технологий, а также решений по передаче данных, использующих нижние слои атмосферы», – отметил Андрей Кузяев, президент «Эр-телеком холдинга».

В аппаратуре используется технология передачи данных, основанная на отражении сигнала от тропосферы – нижнего слоя атмосферы. Для организации тропосферной линии связи требуется минимум две приемо-передающие станции. Антенна диаметром 150 см может размещаться на крыше здания, мобильной мачте или треноге. В состав изделия также входит высокоскоростной цифровой модем тропосферной связи на основе нейронных сетей. За счет встроенных алгоритмов обработки информации аппаратура способна «обучаться» в процессе работы и выделять полезный сигнал из фоновых шумов.

Организация производства станций «Гроза» реализуется с привлечением льготного займа на 335 млн руб. от Фонда развития промышленности (группа «ВЭБ.РФ»).