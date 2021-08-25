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«Росэлектроника» и Новикомбанк займутся разработкой перспективного аэродромного оборудования

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» и Новикомбанк договорились о сотрудничестве в рамках реализации проектов по созданию перспективного аэродромного оборудования. Соответствующее соглашение подписали генеральный директор Челябинского радиозавода «Полет» (входит в «Росэлектронику» в составе концерна «Вега») Александр Нестеров и председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева. Сумма контракта составила 2 млрд руб.

Новикомбанк планирует выступить финансовым партнером ЧРЗ «Полет» в рамках разработки и подготовки к серийному производству радиолокационной системы точного захода на посадку РСП-2СТ, аэродромного обзорного комплекса «Миасс» и быстроразвертываемой радиомаячной ILS-системы «Подорожник».

«Цель Новикомбанка – предоставить предприятию оптимальный набор финансовых инструментов, позволяющих эффективно достигать поставленных целей. Высокий уровень экспертизы дает возможность привлекать для наших партнеров дополнительные ресурсы и комбинировать коммерческое кредитование с государственной поддержкой. Результат наших совместных усилий — это прорывные разработки, новейшие технологии и современное оборудование, произведенное у нас в стране», — сказала председатель правления Новикомбанка, куратор Воронежского регионального отделения Союзмаш России Елена Георгиева.

«Расширение географии региональной авиации является одним из приоритетных направлений развития страны. На нашем предприятии разработана широкая линейка современного оборудования для оснащения аэропортов различного назначения. Соглашение с Новикомбанком позволит увеличить производственные мощности предприятия и ускорить вывод на рынок новых образцов аэронавигационного оборудования», – отметил генеральный директор ЧРЗ «Полет» Александр Нестеров.

Радиолокационная системы точного захода на посадку РСП-2СТ предназначена для управления воздушным движением в ближней зоне аэродромов и позволяет контролировать заход на посадку воздушных судов любого типа, в том числе самолетам легкой авиации, которые не оборудованы сложными навигационными системами.

Аэродромный мобильный комплекс посадки самолетов «Подорожник» способен обеспечить безопасное проведение взлетно-посадочных операций даже в труднодоступных районах. А технические решения, используемые в комплексе «Миасс», позволяют идентифицировать конкретный самолет и адресно обмениваться информацией только с ним, что снижает вероятность ошибок при передаче данных.

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