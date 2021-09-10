CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Беспроводная связь Интеграция Электроника
|

НИИЭТ обеспечит локализацию ЭКБ в DMR-станциях производства концерна «Созвездие»

Научно-исследовательский институт электронной техники (НИИЭТ) приступил к работам по созданию электронной компонентной базы (ЭКБ), призванной заместить импортные компоненты в современных средствах радиосвязи гражданского назначения. Пилотным проектом станет новая аппаратура стандарта DMR разработки концерна «Созвездие», включающая в себя переносные, автомобильные и стационарные радиостанции. Для организации более тесного взаимодействия между предприятиями в ближайшее время планируется подписание соглашения о сотрудничестве.

Для выполнения подобных проектов НИИЭТ обладает техническими заделами, которые были сформированы в рамках исполнения ОКР как по заказу Минпромторга России, так и в инициативном порядке. К настоящему моменту предприятием завершена предпроектная работа и утверждены основные параметры технологического перевооружения для производства электронных компонентов в пластиковых корпусах, что позволит при замене импортной ЭКБ на компоненты отечественного производства обеспечить не только функциональную и конструктивную совместимость, но и достижение конкурентных ценовых показателей. Кроме того, в НИИЭТ отрабатывается собственная технология корпусирования интегральных схем методом заливки.

Комплекс работ, которые планируется выполнить с целью импортозамещения ЭКБ в DMR-радиостанциях, позволит НИИЭТ увеличить степень диверсификации продукции, а в перспективе послужит базой для создания современных отечественных компонентов для других видов связного и телекоммуникационного оборудования, включая аппаратуру 5G.

Согласованная реализация проектов по разработке отечественной ЭКБ с учетом технических заделов и планируемое технологическое перевооружение производства позволит достичь технико-экономических показателей, гарантирующих применение ЭКБ НИИЭТ в целевой аппаратуре концерна «Созвездие».

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Акулы» ИТ-отрасли на CNews FORUM 2021 будут говорить о цифровой трансформации

«Ростелеком» выложил полмиллиарда за поставщика решений для «Умного города» и «Безопасных дорог»

Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2021» состоится 28 сентября

Всероссийская блокировка VPN поломала World of Tanks и Twitch

Разработчики умных авто обошлись МТС в 320 миллионов

Конференция «Импортозамещение 2021: технологии, кейсы, результаты» состоится 5 октября

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Petal Search от Huawei: не только поиск

6 лучших ноутбуков для учебы и творчества 2021 с графикой GeForce RTX

Лучшие электросамокаты 2021 года: рейтинг ZOOM

Показать еще

Наука

Кристаллы времени — не научная фантастика, а прорыв в квантовых компьютерах

Термоядерную сверхновую в нашей Галактике нашла российская обсерватория

Может ли кусок скотча остановить компьютерных хакеров?
Показать еще
Конференция «Умные решения - умная страна: вызовы и перемены» пройдет 6-7 октября при поддержке РБК Events и Accenture Конференция «Умные решения - умная страна: вызовы и перемены» пройдет 6-7 октября при поддержке РБК Events и Accenture GIS DAYS 2021 GIS DAYS 2021