iPhone 11 — самый популярный в России среди смартфонов марки Apple

Согласно данным «Билайн.Аналитики», на текущий момент больше всего девайсов марки Apple в Московском регионе (20% от общего числе устройств в регионе). На втором месте по популярности iPhone расположились Сочи и Грозный — там пользуются телефонами фирмы Apple 17% жителей. Махачкала на третьем месте с 16%. Четвертое и пятое места — у Калининграда и Якутска: в этих городах по 15% пользователей iPhone. 14% клиентов, пользующихся iPhone, в Санкт-Петербурге, Казани, Назрани и Южно-Сахалинске.

Больше всего iPhone распространены среди клиентов в возрасте до 25 лет — 22% от общего числа абонентов в этой возрастной категории. Люди в возрасте от 25 до 45 лет используют телефоны фирмы Apple чуть меньше — таких 15%. По 10% iPhone среди пользователей в категориях 45-65 лет и тех, кто старше 65. Владельцы iPhone в среднем потребляют на 17% больше мобильного интернета, чем пользователи девайсов других брендов.

Топ-10 популярных смартфонов фирмы Apple, зарегистрированных в сети Билайн, выглядит так:

Apple iPhone 11 Apple iPhone 7 Apple iPhone 6 Apple iPhone 6s Apple iPhone XR Apple iPhone 5s Apple iPhone SE Apple iPhone X Apple iPhone 8 Apple iPhone 7 Plus

Смартфонами первого и второго поколений (2G и 3G) пользуются до сих пор, но таких клиентов менее 1% от общего числа владельцев iPhone. Apple iPhone 11 является самым популярным практически во всех регионах России, кроме юга — там наиболее используемым является iPhone 7. 15% всех зарегистрированных в сети «Билайн» смартфонов фирмы Apple старше 3-х лет.