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МТС разогнала мобильный интернет в Новой Жизни и еще десяти микрорайонах Липецка

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, сообщает об увеличении скорости мобильного интернета 4G во всех округах Липецка в среднем на 20%.

В Липецке в районе Нижнего и Верхнего парков, Сокола, Кольца трубного завода, микрорайонов «Звездный», 19-го, 21-го, 26-го, улиц Механизаторов и Ковалева, а также в поселке Новая Жизнь стало еще комфортнее пользоваться современными цифровыми сервисами, заметно ускорилась загрузка «тяжелого» контента, приложений, видео, музыки и фотографий, максимальная скорость может достигать 150 Мбит/c. Кроме того, благодаря установленному телеком-оборудованию МТС была увеличена пропускная способность сети. Это значит, что теперь большее количество человек могут одновременно стримить в сети. Улучшения, в том числе, коснулись пригородных дачных поселков и коттеджей.

«При развитии сети в Липецке мы анализируем изменения трафика и точечно модернизируем оборудование там, где это необходимо. В результате за последний год скорость 4G-интернета в городе выросла в среднем на 20%. На практике это означает достаточно быструю отправку тяжелых файлов по электронной почте, загрузку видео и игр в высоком качестве», – отметила директор МТС в Липецкой области Евгения Долженко.

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