По итогам лета в районах Горного Алтая зафиксирован рост трафика

МТС проанализировал с помощью Big Data активность абонентов и составил рейтинг самых посещаемых достопримечательностей Горного Алтая по итогам летнего туристического сезона. Туристы «качнули» в сети МТС в 1,5 раза больше интернет-трафика по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Самым посещаемым местом в республике Алтай стал район Усть-Коксы, что неудивительно – трехглавая церковь Покрова Пресвятой Богоматери, живописная Уймонская долина, Музей Рериха, Катунская стрелка, курганы скифского времени и другие примечательности сделали Усть-Коксинский район «Меккой» интернет-серфинга на Горном Алтае: туристы за период «накачали» здесь 45 процентов от общего объема интернет-трафика, переданного в республике с 1 мая по 30 сентября.

Второе место в рейтинге популярности заняло известное далеко за пределами Алтая село Чемал. Горные пейзажи вершин Верблюд (930 м) и Крестовая (1335 м), прогулки по тропам и живописные окрестности – храм апостола Иоанна Богослова на острове Патмос, Катунские ворота, плотина Чемальской ГЭС – традиционно привлекают много туристов, которые делятся красивыми снимками с подписчиками. В итоге на Чемал пришлась треть трафика, переданного туристами в Горном Алтае за турсезон.

С серьезным отрывом от Чемала замыкает тройку самых популярных у туристов достопримечательностей региона село Улаган, отправная точка для маршрутов к Пазырыкским курганам, перевалу Кату-Ярык, в красивейшую Чулышманскую долину, к водопадам Корбу и Учар, а также на южный берег Телецкого озера – жемчужины Горного Алтая. По сравнению с прошлым годом количество интернет-трафика здесь возросло на 20% и составило четверть от общего объема «летнего» трафика.

В ТОП-5 популярных в республике Алтай мест отдыха также вошло Кош-Агач, где интернет-трафик вырос на 10 процентов, несмотря на удаленность всех достопримечательностей района – знаменитой зоны покоя – плато Укок, Шавлинских озер, горы Ак-Тру с озером и ледниками. Замыкает пятерку озеро Манжерок – памятник природы, одно из немногих мест для купания на Алтае. Туристы передали с берегов озера Манжерок на 40 процентов больше интернет-трафика, чем года назад.

Более две трети отдыхающих на Горном Алтае оказались гостями из соседних регионов – Алтайского края и Новосибирской области. С помощью Big Data удалось узнать, что даже на отдыхе в горах туристы обходятся без «гаджет-детокс». Мобильным интернетом в районах Горного Алтая постоянно пользуются более 80% туристов от 18 до 55 лет. Туристы предпочитают использовать мессенджеры и выкладывать селфи и сторис в Инстаграм — более 45% трафика приходится на эту соцсеть. При этом растет популярность не только социальных сетей и фотоконтента, но и видео — скорости мобильного интернета во многих популярных местах Горного Алтая теперь позволяют даже смотреть сериалы онлайн.