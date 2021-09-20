«Мегафон» запустил мультиподписку «Мегафон плюс»

«Мегафон» объединил самые востребованные цифровые продукты в единую мультиподписку «Мегафон плюс». Впервые в одном предложении появились два крупных игрока из одного сегмента – онлайн-кинотеатры IVI и START, а также крупнейший книжный сервис MyBook и музыкальное приложение «Сберзвук». Пользователи получат доступ к четырем сервисам с выгодой более 60%.

«Мегафон» на основе анализа больших данных изучил предпочтения абонентов в ключевых категориях – онлайн-видео, музыка и книги. Сервисы, занимающие лидерские позиции в своих сегментах, стали партнерами в «Мегафон плюс».

Новый продукт включает подписку на крупнейший российский онлайн-кинотеатр IVI, активно растущий видеосервис с собственным оригинальным контентом START, крупнейший в России книжный сервис по подписке MyBook, входящий в группу компаний «Литрес», и аудиосервис «Сберзвук».

Наличие в подписке сразу нескольких топ-партнеров, одинаково востребованных у абонентов, гарантирует всем участникам привлечение и сохранение постоянной аудитории. Зачастую пик популярности видеосервисов напрямую связан с периодом выхода новинок. Наличие двух ведущих взаимодополняющих друг друга онлайн-кинотеатров в подписке даст возможность клиентам всегда находить новинки и не переключаться на другие видеосервисы.

«Мегафон плюс» предлагает единую подписку на четыре сервиса за 399 руб. в месяц, что позволит экономить более 60% от общей стоимости всех входящих продуктов. За год экономия каждого пользователя составит более 8000 руб. Подписка «Мегафон плюс» доступна абонентам всех операторов связи.

Подключить «Мегафон плюс» можно на сайте plus.megafon.ru и в личном кабинете.