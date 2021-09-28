CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Мобильная связь
|

МТС начала подключать абонентов в ростовских салонах Mi Store

МТС и федеральная розничная сеть авторизованных магазинов Mi Store сообщают о старте продаж sim-карт МТС в салонах Xiaomi Mi Store в Ростове-на-Дону и еще 17 регионах России. Об этом на своей странице в соцсети сообщил директор филиала МТС в Ростовской области Игорь Марьясов.

«В салонах Mi Store ростовчане смогут заключить договор и получить полную информацию о наших тарифах и цифровых услугах. Абонентам будет доступен весь спектр сервисов МТС, в том числе онлайн-кинотеатр Kion и специальная программа бонусов «МТС Premium», — отмечает Игорь Марьясов.

«Сотрудничество с МТС очень важный шаг для нашего развития. Покупатели продукции Xiaomi, новые и постоянные, смогут подключиться к связи с дополнительными сервисами МТС в магазинах Mi Store», — говорит Николай Тюрин, генеральный директор ООО «Смарт Оранж», под управлением которого находится сеть авторизованных салонов Mi Store.

Подключиться к МТС в салонах Mi Store смогут жители 18 регионов России, в том числе Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Москвы и Московской области, Новосибирской, Свердловской, Калининградской областей, Карелии и Татарстана.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ИТ-маркетплейс Market.CNews опубликовал рейтинг BPM-систем 2021

ФСО вопреки традициям покупает Postgres Pro вместо Oracle

В России селяне трактором снесли сотовую вышку, чтобы не излучала. Tele2 настроена на конструктивный диалог

Работы по созданию сетей 6G в России перешли от одной «дочки» Минцифры к другой

ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2021

«Вконтакте» выселяют из офиса в центре Петербурга

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор Lenovo V14 GEN2: оптимальный ноутбук для бизнеса на платформе AMD

Обзор Lenovo Fold X1: ноутбук со складным экраном за 330 000 рублей

Обзор Infinix HOT 10S NFC: интересный смартфон до 15 000 рублей

Показать еще

Наука

Нейросети вычислили, какие полезные гены мы унаследовали от неандертальцев

Интерфейс мозг-компьютер на нейрозернах — шаг к недостижимым ранее знаниям

Планеты-гикеаны: новые миры пригодны для внеземной жизни
Показать еще
GIS DAYS 2021 GIS DAYS 2021 Конференция «Умные решения - умная страна: вызовы и перемены» пройдет 6-7 октября при поддержке РБК Events и Accenture Конференция «Умные решения - умная страна: вызовы и перемены» пройдет 6-7 октября при поддержке РБК Events и Accenture