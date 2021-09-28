МТС начала подключать абонентов в ростовских салонах Mi Store

МТС и федеральная розничная сеть авторизованных магазинов Mi Store сообщают о старте продаж sim-карт МТС в салонах Xiaomi Mi Store в Ростове-на-Дону и еще 17 регионах России. Об этом на своей странице в соцсети сообщил директор филиала МТС в Ростовской области Игорь Марьясов.

«В салонах Mi Store ростовчане смогут заключить договор и получить полную информацию о наших тарифах и цифровых услугах. Абонентам будет доступен весь спектр сервисов МТС, в том числе онлайн-кинотеатр Kion и специальная программа бонусов «МТС Premium», — отмечает Игорь Марьясов.

«Сотрудничество с МТС очень важный шаг для нашего развития. Покупатели продукции Xiaomi, новые и постоянные, смогут подключиться к связи с дополнительными сервисами МТС в магазинах Mi Store», — говорит Николай Тюрин, генеральный директор ООО «Смарт Оранж», под управлением которого находится сеть авторизованных салонов Mi Store.

Подключиться к МТС в салонах Mi Store смогут жители 18 регионов России, в том числе Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Москвы и Московской области, Новосибирской, Свердловской, Калининградской областей, Карелии и Татарстана.