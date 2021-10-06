Не Facebook'ом единым — пользователи Рунета быстро перебрались в Telegram

4 октября у российских пользователей интернета перестали работать сервисы компании Facebook. Произошел глобальный сбой в сети Facebook, повлекший за собой остановку всех сервисов и приложений компании: социальной сети, мессенджера WhatsApp, приложения Instagram.

Согласно данным систем мониторинга сети связи «Билайн», сбой произошел одновременно на всех узлах Facebook. Интернет-трафик сервисов перестал поступать по каналам «Билайн» из Японии (собственные выделенные каналы для Дальневосточного сегмента сети ПАО «Вымпелком»), Стокгольма, Хельсинки и других точек.

Данные о загрузке интернет-каналов говорят о том, что пользователи не переключились на чтение книг, а остались в сети, мгновенно найдя замену. Блок по операторскому бизнесу проанализировал загрузку стыков сети «Билайн» с контент-провайдерами и поставщиками интернет-трафика.

Общее суммарное потребление интернет-трафика вечером понедельника сохранилось на уровне предыдущих дней. Общероссийский пик потребления пришелся в понедельник на 20 часов 14 минут, после чего трафик плавно пошел на спад.

Трафик сервисов Facebook играет существенную роль в загрузке интернет-каналов «Билайн», занимая второе место по объемам потребления (первое — у YouTube). По графикам загрузки каналов хорошо видно, что абонентам потребовалось от двух до двадцати минут, чтобы сориентироваться и переключиться на другие сервисы, заполнив возникшую пустоту.

Около 80% трафика в сервисах Facebook составляет трафик приложения Instagram, предназначенного для использования на смартфонах, соответственно, мобильный трафик пользователей восстанавливался дольше трафика абонентов домашнего интернета. Вероятно, пользователи делали много попыток, прежде чем переключиться на использование других интернет-сервисов.

Анализ загрузки интернет-стыков показывает, что пользователи переключились на просмотр роликов Youtube. Рост потребления составил 6%, это сотни гигабит\с загрузки интернет-каналов.

Очевидной заменой мессенджеру WhatsApp стал другой и без того популярный мессенджер Telegram, трафик которого вырос на 17% за несколько вечерних часов.

Естественно, и российские социальные сети, «ВКонтакте» и «Одноклассники» были более востребованы, чем в последнее время. Отдельные стыки с сетью mail.ru (объединяет сетевую часть «ВКонтакте»\«Одноклассники») показывали рост в 4% и достигали наибольшей загрузки за месяц.