CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура ИТ в госсекторе
|

«Ростелеком» организовал единый контакт-центр по мерам социальной поддержки граждан

«Ростелеком» совместно с Пенсионным фондом России (ПФР) организовал единый контакт-центр взаимодействия с гражданами, в котором можно получить информацию по вопросам, связанным с мерами социальной поддержки. Для этого необходимо позвонить по телефону или отправить запрос в чат. Единый контакт-центр призван автоматизировать обращения граждан, предоставить дистанционные услуги, повысить качество обслуживания и удовлетворенность граждан.

Контакт-центр ПФР — единая информационная система ведомств социального блока, включающая также Фонд социального страхования России, учреждения медико-социальной экспертизы (МСЭ), Федеральную службу по труду и занятости (Роструд) и Министерство труда и социальной защиты России. Планируется подключение и органов социальной защиты субъектов РФ. В настоящее время единый контакт-центр запущен в десяти пилотных регионах, в дальнейшем планируется масштабирование по всей стране.

Для реализации масштабного проекта в информационную систему контакт-центра внедрены компоненты единой диалоговой платформы, в том числе голосовой и текстовый бот и речевая аналитика. В проекте реализовано более 100 сценариев самообслуживания. Бот одновременно обрабатывает свыше 800 сессий (голосовых и текстовых запросов клиентов). На момент запуска было автоматизировано 15% обращений граждан.

В ближайшее время планируется автоматизировать 30% обращений граждан, повысить качество обслуживания, добавить персональные консультации, реализовать запись на прием. В области речевой аналитики будут развиваться автоклассификация и динамическая отчетность на основе созданных маркеров и скриптов.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Меньше месяца остается до главного ИТ-события осени. Регистрируйтесь на CNews FORUM 2021

«Питерским связистам» не вернули сотового оператора, обвинив в коррупции

Столичное ГИБДД получит ИИ для поиска авто с «мертвыми» водителями

Экс-замминистра связи назначен временным губернатором

Шведская коррупция в телекоме: Как знаменитая компания строила странный бизнес с королевской семьей

ГЛОНАСС прекращает использовать «советское» время

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие электрические зубные щетки: хиты продаж

Как выбрать холодильник для дома: советы ZOOM

Какой дисплей для смартфона лучше: AMOLED или IPS?

Показать еще

Наука

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова

Тройная запутанность в кремнии — крупный прорыв в квантовых компьютерах
Показать еще