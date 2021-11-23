Sitronics KT внедрит автоматизированную систему создания и передачи электронных навигационных карт для судов

Sitronics KT (входит в Sitronics Group) выиграла открытый аукцион на развитие комплексной автоматизированной системы сбора и оперативной передачи актуализированных электронных навигационных карт (ССП ЭНК) на суда подведомственных Росморречфлоту организаций.

В рамках проекта компания поставит специально разработанное программное обеспечение и оборудование для создания картографических центров двух уровней: одного регионального и одиннадцати бассейновых центров для Администраций бассейнов внутренних водных путей. Также будет развернута инфраструктура удаленной передачи электронных навигационных карт (ЭНК) для бассейновых центров. Поставка системы планируется до ноября 2023 г.

Региональный центр обеспечивает учет и накопление цифровой картографической информации, проведение камеральных проверок ЭНК, предоставление актуализированных ЭНК в отраслевой центр, который был развернут ранее на базе ФГБУ «Канал имени Москвы».

Бассейновый центр необходим для планирования, контроля, выполнения сбора, учета и накопления исходной навигационно-гидрографической и топогеодезической цифровой информации бассейна, создания ЭНК и корректурных наборов в бассейне. Полученные данные будут передаваться в Региональный центр для проверки и корректировки ЭНК.

Инфраструктура удаленной передачи ЭНК предназначена для предоставления судам доступа к информационным ресурсам бассейна через интернет, обеспечения канала связи судно-берег, а также предоставления доступа данных с судна к береговым цифровым сервисам, оперативного обмена информацией, доведения актуализированных ЭНК и другой информации до судов.

«Масштабное внедрение автоматизированной системы сбора и оперативной передачи актуализированных электронных навигационных карт позволит совершить качественный скачок в скорости обновления и доведения картографической информации. Судоводители смогут более оперативно получать актуальные электронные навигационные карты и корректуры к ним. Таким образом, мы сможем вывести безопасность судоходства на новый уровень», — сказал генеральный директор Sitronics KT Андрей Родионов.