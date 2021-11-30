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Подписка «Яндекс плюс» появилась в пакетном предложении провайдера «Дом.ру»

«Эр-телеком холдинг» (бренд «Дом.ру») и «Яндекс» объявили о старте сотрудничества. Клиентам компании «Эр-телеком холдинг» по всей России стала доступна подписка «Яндекс плюс» в пакетном предложении «Засмотрись».

Вместе с пакетным предложением «Засмотрись» клиент «Дом.ру» получает доступ ко всей экосистеме «Яндекса». «Яндекс плюс» дает возможность слушать музыку и подкасты на «Яндекс.музыке», смотреть фильмы и сериалы на «Кинопоиске», а также копить и тратить кешбэк баллами в «Яндекс.такси», «Еде», «Лавке», «Драйве», «Афише», «Маркете», «Заправках» и «Путешествиях».

В рамках нового предложения клиент оплачивает все подписки с единого счета. Теперь все онлайн-кинотеатры, которые входят в тариф, интегрированы в приставку, так что можно смотреть их с одного экрана даже без функции Smart TV. На первые два месяца пакет «Засмотрись» предоставляется со скидкой 50%.

Игорь Соколов, директор по цифровым продуктам «Эр-телеком холдинга», сказал: «Мы создаем цифровое настоящее для всех людей в нашей стране, делая сложные продукты простыми и удобными для пользователя. Сейчас это уникальное целостное предложение, которое объединяет в себе мощный интернет, востребованный контент и самую популярную подписку на рынке».

«Партнерство с «Дом.ру» — первый опыт сотрудничества «Яндекс плюса» с оператором широкополосного доступа в сеть интернет федерального масштаба. Мы рады, что абоненты «Дом.ру» теперь смогут по достоинству оценить все преимущества «Плюса» и популярный контент «Кинопоиска» в привычном для себя интерфейсе приставок Movix Pro Voice», – сказал руководитель группы дистрибуции и развития бизнеса «Яндекс плюса» Владимир Горбунов.

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