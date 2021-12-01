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Более 20 млн корпоративных сим-карт уже подтверждены через «Госуслуги»

Процесс подтверждения корпоративных сим-карт заканчивается. Всего через портал «Госуслуг» успешно подтверждено более 20 млн корпоративных сим-карт, включая сим-карты для устройств «интернета-вещей» (М2М-устройств). По информации, которую министерство получило от операторов сотовой связи, компании утвердили графики завершения регистрации сим-карт.

Для исполнения норм Федерального закона от 30.12.2020 № 533 Минцифры России и операторы связи провели подготовительную работу. На «Госуслугах» запущен удобный онлайн-сервис для корпоративных абонентов сотовых операторов. Через него компании подают сведения о сим-картах, которые выдают своим сотрудникам.

Министерство и операторы связи проинформировали корпоративных абонентов о необходимости регистрации сим-карт через «Госуслуги»: были разосланы информационные письма и смс-сообщения, разъяснен механизм действий.

На 30 ноября 2021 г. через портал «Госуслуг» подтверждено более 20 млн корпоративных сим-карт, которые используются для «голосовой связи», а также для работы «интернета-вещей».

Реализация норм Федерального закона № 533 направлена на борьбу с «серыми» сим-картами, поможет защитить граждан от спама, а их данные — от кражи.

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