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К НИИ Радио присоединят подведомственный институт упраздненной Россвязи

Научно-исследовательский институт радио имени М.И. Кривошеева (ФГУП НИИР) укрупнят за счет присоединения к нему другого научного учреждения – Центрального научно-исследовательского института связи (ЦНИИС), который был подведомственной структурой упраздненной Россвязи.

Кроме того, изменится организационно-правовая форма НИИР – институт будет преобразован из федерального государственного унитарного предприятия (ФГУП) в федеральное государственное бюджетное учреждение (ФГБУ). Указ об этом подписал Президент России Владимир Путин в понедельник, 29 ноября 2021 г. Цель укрупнения – создать в России крупный научно-исследовательский центр в сфере связи и технологий.

«Мы видим дефицит системных глубоких исследований в сфере телекоммуникаций. Недостаточное участие России в работе международных исследовательских организаций уже приводит к проблемам при внедрении новых технологий. Для государства важно развитие в нашей стране фундаментальных исследований, которые не дают быстрых эффектов сегодня, но являются заделом на будущее», – сказал гендиректор ФГУП НИИР Олег Иванов.

В институте рассчитывают провести реорганизацию до 1 апреля 2022 г.

ЦНИИС и НИИР сохранят свои бренды в периметре нового ФГБУ. По словам Иванова, обе организации обладают серьезным авторитетом, поэтому решено сохранить их в формате дирекций.

Следующим шагом реформирования НИИР станет присоединение ряда других подведомственных Минцифры России учреждений и формирование национального исследовательского центра телекоммуникаций. В НИЦ будет создано 14 вертикально интегрированных подразделений, которые будут курировать различные направления в сфере связи и технологий – использование радиочастотного спектра, больших данных (Big Data), интернет вещей, магистральные сети и др.

Научно-исследовательский институт радио имени М.И. Кривошеева – крупнейший научно-технический центр в области связи. Проводит исследования в области 5G и 6G, навигации, спутниковой связи, электромагнитной совместимости и безопасности, разрабатывает и производит умные антенны, бортовые ретрансляторы и многое другое. НИИР является членом Международного союза электросвязи, обеспечивает научно-методическую поддержку национального и международного регулирования ИКТ.

Центральный научно-исследовательский институт связи ведет научную работу в сфере связи, а также является оператором базы перенесенных мобильных номеров.

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