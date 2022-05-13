МИЦ «Известия» использует ПО для ВКС Videomost

Компания Spirit, отечественный разработчик программного обеспечения для видеоконференцсвязи (ВКС) Videomost, объявила, что МИЦ «Известия» использует видеоконференции Videomost.

МИЦ «Известия» – частный новостной холдинг, в который входят новостной портал Iz.ru, телеканал «Известия», газета «Известия», газета «Деловой Петербург», новостные службы телеканалов «Рент ТВ», «Пятый канал», а также телеканал «78». Это универсальная платформа по производству и распространению контента для ТВ, печатных СМИ и интернет-ресурсов.

Сотрудники МИЦ «Известия» теперь могут использовать Videomost в ежедневных коммуникациях для проведения видеоконференций, совместной работы онлайн, общения в мессенджере.

Videomost – отечественный программный продукт и SaaS-сервис бизнес-коммуникаций, который входит в реестр российского ПО Министерства цифрового развития РФ и позволяет заместить иностранные ВКС-продукты: Zoom, Webex, Microsoft Teams, Cisco, Poly, Avaya, и др.

Videomost работает на всех популярных платформах – на ПК и мобильных устройствах, из любых сетей, подключиться к сервису Videomost можно также по протоколам SIP/H.323 с ВКС-терминалов Poly, Cisco, Avaya, Huawei и др. Все сервера находятся в РФ, Videomost обладает санкционной устойчивостью, работает на Linux, но при этом интегрирован с Outlook, Exchange, LDAP. Использовать Videomost можно как облачный ВКС-сервис или установить сервер в своей организации.