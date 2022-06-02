«Систематика» представила сервис облачной видеоконференцсвязи

Российский ИТ-интегратор «Систематика» представил B2B-сервис: облачную ВКС на платформе «Облако.ру». Сервис видеоконференцсвязи предназначен для государственных и корпоративных заказчиков и обеспечивает проведение онлайн-встреч и совещаний, звонков «точка-точка» и организации веб-трансляций.

Сервис «Облако.ру ВКС» реализован на базе российского программного обеспечения, включенного в Единый реестр отечественного ПО. Сервис обеспечивает высокое качество передачи видеосигнала и звука, востребованных государственными и территориально-распределенными структурами, образовательными учреждениями и банками.

«На сегодняшний день сложно представить работу российского бизнеса без использования сервиса видеоконференцсвязи. Компания «Систематика» уже много лет успешно разрабатывает российское ВКС-решение и продолжает расширять пул российских заказчиков, предлагая им качественный сервис для корпоративных коммуникаций. Наше решение полностью соответствует требованиям 152-ФЗ «О персональных данных». Мы обеспечиваем первый уровень защищенности УЗ-1 для информационных систем персональных данных (ИСПДн), что позволяет хранить в том числе, биометрические и медицинские данные», — сказал Евгений Сидоров, вице-президент ГКС.

«Облако.ру ВКС» обеспечивает качественную трансляцию потоковых медиаданных с аналоговых и цифровых источников сигнала, передачу данных, рабочих столов должностных лиц, презентаций, контента, мониторинг параметров предоставляемых услуг, как при планировании связи, так и в реальном времени в процессе функционирования, а также позволяет создавать веб-трансляции неограниченному количеству зрителей.

Поддержка передового стандарта сжатия видео H.265 (HEVC) позволяет обеспечить максимальную экономию каналов передачи данных, в том числе с поддержкой собственных алгоритмов восстановления потерь в сети передачи данных.

Лицензия и клиентский доступ включают в себя сразу все необходимые сервисы: проведение видеоконференций и видеозвонков, веб-трансляции, встроенный Gatekeeper, встроенный брандмауэр SIP/Р/323-сессий, запись видеосессий и многое другое.

Услуга представляется на современном оборудовании, размещенном в сертифицированном дата-центре TIER III (Gold Uptime Institute), расположенном на территории Москвы.

В рамках программы поддержки российского бизнеса компания «Систематика» готова предоставить демо-лицензию сроком на два месяца на корпоративный сервис «Облако.ру ВКС» на пять пользователей и слушателей вебинаров в сценарии веб-трансляции с качеством подключения HD.