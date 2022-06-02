На дачах Подмосковья интернет от «билайна» стал быстрее

К началу дачного сезона «билайн» расширил свою сеть в Московской области. Улучшения произошли на территории 800 дачных кооперативов, где в сезон проживает более 300 000 человек. Оператор также предлагает 70% скидку на ежемесячную абонентскую плату в течение трех месяцев в тарифе для роутера или USB-модема «Интернет LIVE».

Компания построила около 200 новых базовых станций для усиления связи на территории одних из крупнейших агломераций СНТ в разных районах Подмосковья. Средняя скорость мобильного интернета там выросла до 40 Мбит/с. Такой скорости может быть достаточно для работы, учебы и развлечений онлайн, а также для просмотра любимых фильмов и сериалов в HD качестве.

В среднем в Подмосковье скорость мобильного интернета выросла на 30%. Это стало возможным в том числе и благодаря эффективному использованию частотного ресурса оператора. Так, в Московской области «билайн» расширил диапазон LTE 1800 за счет аналогичного диапазона в 2G. Такой подход стал возможен, так как голосовой трафик смещается из 2G в 4G благодаря технологии VoLTE (передача голоса через LTE). Основные преимущества этой технологии — это быстрота соединения, качество голоса, а также возможность одновременно разговаривать и продолжать пользоваться мобильным интернетом.

Дмитрий Машин, директор Московского региона ПАО «ВымпелКом»: «Мы знаем, как важно нашим клиентам всегда оставаться на связи, где бы они не находились – дома, в дороге или за городом. Одним из приоритетных направлений по развитию сети в области для нас — это рост уровня качества связи на территории дачных кооперативов. Поэтому мы основательно подготовили свою сеть к новому летнему сезону – увеличили скорость мобильного интернета для более быстрой загрузки тяжёлый файлов, а также улучшили покрытие на почти 100 000 дачных участках».

Чтобы оценить преимущества обновленной сети билайн в Подмосковье, оператор предлагает воспользоваться выгодным предложением на мобильный интернет. Для этого необходимо подключиться на тарифный план «Интернет LIVE» с пакетом 60 Гб, оплатить сумму, равную абонентской плате за три месяца вперёд с учетом скидки. Эти средства поступят на бонусный баланс и будут доступны только для списания абонентской платы по тарифу. По завершении 3-х месяцев скидка отключится и оплата будет производиться по обычной стоимости. Подключить тариф на этих условиях могут новые клиенты «билайна» в период с 31.05.2022 по 31.08.2022.

Подробности предложения на сайте.