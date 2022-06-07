CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура
|

МТС развернула систему дистанционного видеонаблюдения на рисоводческом предприятии «Маныч-агро»

МТС запустила систему видеонаблюдения за периметром производственной базы одного из рисоводческих предприятий Дона – компании «Маныч-агро» в Багаевском районе. Новая система позволяет удаленно, со смартфона или компьютера, наблюдать за складом сельхозпродукции, отслеживать перемещение автотранспорта и контролировать соблюдение производственных норм и графика.

Камеры ведут запись картинки и звука и настроены на круглосуточный режим работы, в том числе в темное время суток. При этом видео можно отмотать назад и посмотреть ранее отснятый материал – вся информация с камер в формате видеофайлов хранится в облаке CloudMTS и доступна руководству предприятия или сотрудникам службы безопасности в любое время и из любой точки страны.

«Сегодня технологии играют важную роль в деятельности современных компаний. Умное видеонаблюдение обеспечивает безопасность на всей территории предприятия, контролирует дисциплину сотрудников, правила безопасности на производстве, оценивает и повышает качество работы с клиентами, отслеживает перемещение материальных ценностей в офисе, торговом зале, цехе, на складе. А на таких стратегически важных объектах как производство сельскохозяйственной продукции, подобные решения просто незаменимы», — сказал директор МТС в Ростовской области Игорь Марьясов.

«Наше предприятие имеет обширный автопарк сельхозтехники, зерносушильный комплекс, цех по переработке риса. Мы регулярно обновляем собственные фонды. Установленная на территории предприятия система интеллектуального видеонаблюдения усилила режим охраны объекта. Кроме того, решение от МТС позволило улучшить контроль за рабочим процессом и снизить простои транспорта», — отметил соучредитель «Маныч-агро» Сергей Игнашев.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Бывший сотрудник «Ростелекома» выложил в сеть персональные данные ста тысяч коллег

Власти потратят 63 миллиарда на спутниковый интернет для Крайнего Севера

Введены санкции против основателя «Яндекса», главы Роскомнадзора и «Воентелекома»

Телефонные мошенники «переобулись» и стали представляться сотрудниками операторов связи. Алгоритм

Обзор ClickHouse — СУБД для онлайн-аналитики

Телефонным спамерам пришел конец. Запущена всероссийская система блокировки назойливых абонентов

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Обзор ноутбука для бизнеса HP EliteBook 845 G8: мощное решение на платформе AMD

Как выбрать мойку высокого давления для дачи: советы ZOOM

Обзор Digma Gaming DM-MONG3410: игровой монитор с поддержкой разгона

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: в чем разница между ядерным, гиперзвуковым и кинетическим оружием

Объектив с металинзами — теле- и макрорешение «все в одном»

Ликбез RnD.CNews: что нужно знать о солнечных затмениях
Показать еще