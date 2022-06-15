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«Мегафон» и «Россети Ленэнерго» протестируют технологии интернета вещей в электроэнергетике

«Мегафон» будет сотрудничать с компанией «Россети Ленэнерго» в области инновационных проектов. Соглашение о сотрудничестве подписано 15 июня 2022 г. на Петербургском международном экономическом форуме.

Компании договорились обмениваться опытом, определять потенциальные направления для внедрения инновационных продуктов в области электроэнергетики, а также тестировать цифровые решения в рамках пилотных проектов.

«С «Ленэнерго» нас связывает давнее сотрудничество в области услуг мобильной и фиксированной связи. Мы видим, что партнеры активно внедряют цифровые решения в свои процессы, и готовы предложить актуальные продукты, направленные на качественные коммуникации с клиентами, защиту от киберугроз и решение других задач. Сервисы «Мегафона» созданы на базе российского ПО и сертифицированы по самым высоким стандартам, что гарантирует качественную работу даже в меняющихся условиях», – отметил генеральный директор «Мегафона» Хачатур Помбухчан.

«Применение современных информационных технологий в энергетическом комплексе – важнейшее направление для дальнейшего развития отрасли. Мы строим высокоавтоматизированные объекты, создаем интеллектуальные сети, все большее значение приобретает укрепление информационной безопасности. Активное сотрудничество со столь крупными провайдерами ИТ-услуг и сервисов как «Мегафон» – значимый фактор в эффективности разработки и внедрения новых продуктов и технологий в электросетевой комплекс предприятия», – отметил генеральный директор компании «Россети Ленэнерго» Игорь Кузьмин.

«Мегафон» готов предоставить партнерам цифровые решения для эффективного взаимодействия с клиентами, говорят в компании. Например, сервис «Интеллектуальная обработка вызовов», позволяющий автоматизировать работу контактного центра, настроить информирование клиентов и освободить сотрудников от части рутинных задач, решение «Мегафон таргет», при помощи которого легко настроить информирование клиентов по SMS. Для удобства регистрации и входа на сайты сетевых компаний «Мегафон» готов внедрить решение «Мобильный ID», которое обеспечивает простую идентификацию по номеру телефона без запоминания логинов и паролей.

Решения на базе технологии интернета вещей помогут компаниям бороться с несанкционированным потреблением электроэнергии – аналитика на основе датчиков IoT оперативно даст сигнал об аномальных показаниях с приборов учета. Стороны ведут переговоры о возможности проведения пилотных проектов, чтобы протестировать эффективность технологии в сфере электроэнергетики.

Среди актуальных продуктов «Мегафона» также более десяти решений в области кибербезопасности для защиты баз данных и собственной инфраструктуры компаний. Самые популярные на сегодня – защита от DDoS-атак, которая в автоматическом режиме отслеживает входящий трафик и очищает его при обнаружении угроз, и WAF (Web Application Firewall), обеспечивающий непрерывную защиту веб-приложений и данных пользователей.

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