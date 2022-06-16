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«Мегафон» создаст цифровую инфраструктуру в Курской области

«Мегафон» и администрация Курской области договорились о совместном развитии телекоммуникационной инфраструктуры региона в ходе Петербургского международного экономического форума. Сотрудничество будет направлено на повышение качества услуг связи в крупных городах и малых населенных пунктах, а также пилотирование цифровых проектов в сфере экологии и безопасности городской среды.

Соглашение подписали генеральный директор «Мегафона» Хачатур Помбухчан и губернатор Курской области Роман Старовойт.

«Цифровые сервисы стали неотъемлемой частью экономики региона. Уверен, что наше сотрудничество станет основой для развития и совершенствования цифровизации процессов на территории Курской области. Мы сможем продолжить внедрение элементов «умного города», и, как следствие, повысить качество жизни курян, решить вопросы, связанные с обеспечением безопасности наших граждан», — сказал губернатор Курской области Роман Старовойт.

Оператор уже реализует кейсы, связанные с трансформацией региона. Так, «Мегафон» участвует в проекте «Безопасный город», предоставляя центру транспортного управления Курска защищенные каналы связи для системы видеомониторинга. Еще один проект — строительство в регионе этнодеревни на базе единственной в России водяной мельницы конца XIX века, сохранившийся в первозданном виде. В 2022 г. «Мегафон» первым среди операторов предоставил мобильную связь и доступ к скоростному интернету на территории этого исторического места и прилегающих населенных пунктов.

«Мегафон» обладает уникальной экспертизой в создании инновационных решений в разных регионах России: в Орле мы развертываем интеллектуальную транспортную систему, в Сочи, Анапе и Калининграде развиваем систему управления общественной безопасностью, в Иннополисе и Нижнем Новгороде работают наши цифровые решения в сфере ЖКХ, а в Буйнакске — «умное» освещение. Уверен, что эффективное сотрудничество с властью Курской области послужит основой для новых проектов и ускорит цифровизацию региона», — отметил генеральный директор «Мегафона» Хачатур Помбухчан.

Всего в зоне покрытия связью «Мегафона» сегодня проживает 98% населения Курской области. С 2020 г. в регионе работает технология VoLTE, которая позволяет звонить и принимать вызовы, не покидая сети 4G/LTE. Также сервисы оператора помогают создавать единую информационную среду и на промышленных предприятиях. Например, «Мегафон» реализовал систему технологической радиосвязи в стандарте LTE на Михайловском горно-обогатительном комбинате. Телеком-оборудование обеспечивает бесшовное LTE покрытие на площади 60 кв. км, где расположен карьер и прилегающая территория ГОК.

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